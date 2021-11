Tráfico se complica por ser Hermosillo una ciudad “dona

El crecimiento del parque vehicular, los fraccionamientos con el concepto de cerradas y el hecho de que Hermosillo es una ciudad “dona”, donde nadie vive en el Centro sino en las periferias, han contribuido a que la fluidez del tránsito vehicular se complique.

Hay vialidades que concentran gran parte del tráfico, como en el caso del bulevar Solidaridad, que es la vía que tiene el 45% del tráfico vehicular de la ciudad.

El jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Municipal, Francisco Javier Galaviz Arredondo, destacó que ese bulevar conecta la zona Norte y Sur de la ciudad y en ella se han detectado ciertas áreas donde se genera mayor cantidad de tráfico, al estar conectada con otras vialidades principales.

Al momento de resultar un hecho de tránsito ahí, explicó, se tiene un efecto cadena que afecta la movilidad de otros bulevares que conectan con él como Ignacio Salazar, Periférico Norte, Luis Encinas, Juan Navarrete o Paseo del Río.

Otras vialidades por las que cruzan gran cantidad de vehículos es la calle Rosales y bulevar José María Morelos, expecialmente en las “horas pico”.

“En el Morelos hay ciertas horas que tiende a congestionarse en algunas partes, como en Periférico Norte y Morelos y se desfoga un poco en López Portillo y Morelos”, dijo.

Otro punto que se ha identificado es Solidaridad y Juan Bautista Escalante, además de diversos puntos del bulevar Antonio Quiroga.

Son doce kilómetros los que Jorge Enrique Cancino, de 34 años, debe recorrer de su casa en

la colonia Quinta Esmeralda para llegar a su trabajo en al 5 de Mayo, lo que le toma hasta 40 minutos, casi el tiempo que le llevaría trasladarse los 64 kilómetros que separan a Hermosillo de la Comisaría Miguel Alemán. En ocasiones le resulta mejor trasladarse en transporte público, afirma.

Cerca de las 18:00 horas sale de su trabajo, ubicado en la zona hotelera y toma el bulevar Eusebio Kino para iniciar su camino a su casa.

“Sí hay muchos carros pero entiendo que es porque es la hora cuando salen todos de trabajar, pero es rápido aún así, la verdad casi no espero tanto en esta parte como más adelante, en la calle Rosales por ejemplo”, dice.

Me ha funcionado el ir según el límite de velocidad, me ha ayudado mucho a que me toquen los semáforos en verde, pero a veces por ciertas cosas como que un accidente, las condiciones de las calles u otros conductores no siempre me tocan todas las luces en verde”, agregó.