Tráfico “extremo” desquicia a hermosillenses

Hermosillo se ha convertido en una ciudad con exceso de vehículos, abundantes baches, carente de un eficiente transporte urbano, donde hay accidentes con frecuencia y en cuyas calles hay varios trabajos de rehabilitación en proceso. En este entorno, los ciudadanos se sienten inseguros, revela un sondeo realizado por EL IMPARCIAL.

Y es que en los bulevares y calles se forman largas filas y muchos de los conductores no respetan las normas de tránsito, comentan.

“Está muy congestionado (el bulevar Morelos) y los carros no respetan lo que son las reglas de tránsito: Se te meten, no te dan el pase cuando pones direccionales, los semáforos aunque esté en rojo se quieren meter…”, lamentó Marisela Salazar Duarte, quien conduce un vehículo particular.

Ella se traslada a diario de la colonia Bugambilias al Centro de Gobierno en alrededor de 30 minutos, pero lo que más le disgusta es lo pesado del tráfico, al asegurar que no hay respeto entre automovilistas.

FALLA TRANSPORTE PÚBLICO

El tiempo de espera para tomar un camión en la ciudad es de hasta 40 minutos, a los que hay que sumar el traslado, que puede llevar más de una hora, según confirma el Instituto de Movilidad.

Ante este panorama, los usuarios manifestaron su deseo de contar con un vehículo particular para aumentar sus posibilidades de llegar a tiempo a su destino, algo que incluso a los dueños de automóviles se les dificulta, debido a la cantidad de unidades que transitan por la ciudad.

Joanna Martínez, de 31 años, a diario toma dos unidades de transporte urbano y en ocasiones tiene que transbordar. El tiempo que espera para abordar cada línea es de entre 20 y 30 minutos.

“Tuve una moto y como me accidenté un par de ocasiones por eso no quise, pero sí tengo pensado comprarme un carrito para poderme transportar”, mencionó.

“OBSTÁCULOS” EN EL CAMINO

Hay otros factores que dificultan aún más el tránsito, además del excesivo aforo vehicular: Los baches, las obras de rehabilitación y los accidentes viales.

Berenice Figueroa Martínez, de 43 años, a diario lleva a su hijo a la primaria Alberto Gutiérrez, ubicada en Rosales y Oaxaca. Este diciembre, la madre de familia notó que el tráfico en la zona se volvió aún más caótico, debido a los trabajos en la calle Pino Suárez.

“Sobre todo las calles que están pavimentando y todo eso que hay, calles que sí son de bastante tránsito, sí causan caos”, dijo.

Sin embargo, la principal obstrucción que ven los conductores son los baches, que además causan averías a las unidades.

“Para puerta del Rey ¡verás cómo están las calles! No se puede entrar por ningún lado, verás qué cochinero hay…”, refirió Jesús Francisco Rubalcaba, de 73 años.

Los cierres de carriles de circulación por accidentes viales también son constantes: Del 1 de enero al 4 de diciembre ocurrieron mil 604 accidentes viales; de estos, mil 190 fueron choques vehiculares, según la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Para los especialistas, la solución al caos vial en Hermosillo es aumentar la cantidad de camiones, ya que tener menos autos circulando ayudaría a que las vías estén en mejores condiciones y el tránsito sea más fluido.