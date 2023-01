Son varios los cruces considerados "peligrosos" en Hermosillo 

HERMOSILLO, Sonora.- Son cinco intersecciones las que se unen en el bulevar Morelos, a la altura del Kino, lo que provoca una fuerte carga vehicular, un peligroso cruce para el peatón y que los automovilistas recurran a malas prácticas.

“Aquí donde está el Kino para dar vuelta al Morelos por lo general se hace mucho tráfico y para agarrar el Morelos te tienes que meter a fuerza por los primeros dos carriles y a veces no te puedes meter porque se hace bolas el tráfico”, asegura Manuel Ibarra Bojórquez, de 32 años

Las avenidas que se unen aquí son Morelos, Kino, Rodríguez, Heriberto Aja y Revolución, lo que convierte esta zona en una de las que tiene más carga vehicular en Hermosillo de acuerdo a Ramón Manuel Arvizu Quintero.

El encargado del Dispositivo para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam) comentó que el área está enmarcada con cebras peatonales y semáforos para dar fluidez vial.

“Si alguien quiere cruzar de Norte a Sur o de Sur a Norte lo más propio es cruzar por el punto de Revolución hacia lo que viene siendo el bulevar Kino y para llegar a lo que es Morelos”, expuso.

Sin embargo, en menos de 15 minutos en este punto se observaron malas prácticas de automovilistas, un ejemplo cuando los carros circulan sobre la avenida Revolución, giran al Norte del bulevar Kino e invaden el área de banqueta de una gasolinera, que es donde inicia el camino peatonal.

Está en rojo y siguen pasando los carros, no dejan pasar a los peatones, vengo de allá del Morelos y como no soy de aquí yo, según el rojo es alto total y no, seguían cruzando”, dijo Víctor Manuel Poqui Rábago, de 47 años.