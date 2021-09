Puentes peatonales: Todos los piden, nadie los usa ¿por qué?

HERMOSILLO.- Aunque los puentes peatonales se han construido en la ciudad para ofrecer una mayor seguridad a los transeúntes; usuarios y especialistas consideran que se han convertido en “antipeatonales”.

Por favorecer al automóvil para que pueda transitar a altas velocidades aún en zonas escolares y dejar a los peatones en segundo término, ya que utilizarlos representa un mayor esfuerzo y tiempo, algunos usuarios rechazan estas estructuras.

Uno de los puentes peatonales más emblemáticos de la ciudad fue construido hace siete años, se ubica por el bulevar Luis Encinas y conecta a la Universidad de Sonora y al Hospital General.

Cuando fue construido en 2014, una de las razones fue que los estudiantes de la Unison pedían mayor seguridad vial, ya que un año antes falleció atropellada la joven Alexa Salazar, en la calle Reforma y Luis Encinas.

Pero en el cruce donde fue el accidente no se implementaron medidas viales y se construyó el puente peatonal frente al Hospital General acompañado de un paso a desnivel para vehículos de Luis Encinas hacia el bulevar Navarrete.

Hugo Moreno Freydig, arquitecto especialista en movilidad y miembro del colectivo “Bukis a la calle”, mencionó que la existencia de este puente genera inaccesibilidad y propicia que los automóviles transiten a altas velocidades, aún cuando es zona escolar.

Estos puentes no están diseñados a la medida de los peatones, están diseñados a la medida de los vehículos, de los tráilers incluso, para que puedan pasar sin ningún problema. hacen que las personas tengan que recorrer más distancia para cruzar la calle, que hagan más esfuerzo para subir”, expresó

La distancia de banqueta a banqueta en este cruce es de 35.6 metros, manifestó, mientras que el recorrido que tiene que hacer una persona al subir el puente es de 237.7 metros, es decir más del 600% de distancia.

“Estamos en una zona escolar y frente al Hospital General, hay personas con discapacidad, enfermas, de la tercera edad, lesionadas; independientemente que si pueden caminar o no, muchos no tienen la fuerza suficiente para subir. No es el asunto de la rampa sino la existencia del puente, la rampa, la altura… esto genera inaccesibilidad”, dijo.

Pero además del mayor tiempo y esfuerzo que requiere utilizar el puente, hay personas que no pueden subirlo o tienen una mayor dificultad, como quienes tienen problemas físicos, desde molestias en la rodilla hasta que tengan que utilizar silla de ruedas.

• Puente peatonal del Luis Encinas, entre la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado.

SIN RESPETO

Para Yolanda Butrón, ciclista e integrante del colectivo “Bukis a la calle”, estos puentes peatonales no respetan la pirámide de la movilidad, donde el peatón debe ser quien tenga preferencia en la infraestructura vial de la ciudad.

“La pirámide de movilidad indica que es prioridad la forma de movilidad más vulnerable: En primera instancia está el peatón, después siguen los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y a lo último el transporte particular y las motos”, detalló.

Pero un punte peatonal elevado le da prioridad al automóvil, consideró, pues al no tener reductores de velocidad o semáforos, los vehículos alcanzan altas velocidades, lo que provoca que los peatones no puedan cruzar a nivel de calle o que se generen nodos viales.

• No todos pueden subir este puente que se ubica en el bulevar Mazón López, frente a la colonia San Luis.

TIPOS DE PUENTES

Existen dos tipos de puentes viales: Los de rampa -como el caso de la Unison y Plaza Patio-, o de escaleras, como los ubicados en Luis Encinas y Américas; Solidaridad en la colonia Fovissste; y Periférico Oriente y Las Vírgenes, en la colonia Ranchito, entre otros.

En total, en Hermosillo existen once puentes peatonales, dos son de rampas, cinco de escaleras elevados y cuatro que atraviesan canales.

¡HAY ONCE EN LA CIUDAD!

Solidaridad, colonia Fovissste. Periférico Oriente y Patio. Periférico Oriente y Calle las Vírgenes. Enrique Mazón y Pilares. Pino Suárez y Hotel Kino. Luis Encinas y Hospital General. Luis Encinas y Américas. Villas del Pitic y Noche Buena (canal). Lázaro Cárdenas y Belice (canal). Emancipación y Ricardo Valencia (canal). Camino del Seri y Haciendas del Sur (canal).

FOTOS: TEODORO BORBÓN Y JULIÁN ORTEGA

¿Y DÓNDE SÍ?

Moreno Freydig recalcó que los puentes peatonales o “antipeatonales”, como los llama, sólo están justificados en zonas donde atraviesan cuerpos de agua como ríos o lagos y carreteras en las cuales no hay población, en zonas aisladas.

La construcción de un puente peatonal elevado genera además altos costos y tiempos de construcción; sólo el de la Universidad de Sonora costó cerca de tres millones y medio de pesos.

Además, en algunos casos, como en el de la Unison, los puentes se han convertido en el hogar de personas en indigencia e incluso en zonas inseguras, llenas de basura y desechos humanos.

• Muy pocos utilizan el puente peatonal ubicado en Luis Encinas, entre el HGE y la Unison.

¿POR QUÉ NO SE USAN?

Alondra López, usuaria del puente, comentó que es difícil atravesarlo, ya que el calor, las distancias y la presencia de personas en situación de calle los convierte en lugares inseguros.

Para nosotros los jóvenes está bien, pero para la gente mayor está muy pesado, sí sería mejor la opción de los semáforos peatonales en esta área en vez del puente. a la gente le da mucha pereza, por el calor sobre todo, y entre más rápido crucen mejor para ellos. hay muchos indigentes, corremos el riesgo”indicó.

En otros puentes, como el caso del ubicado en la colonia El Ranchito, en Periférico Oriente y Las Vírgenes, ya se robaron algunos tubos; además, no hay suficiente luz para cruzarlo por las noches de forma segura.

“Vendo hielitos en la calles, ese es mi trabajo, salgo todos los días a vender. Tengo necesidad de cruzar la calle porque trabajo para ambos lados. con la carreta no puedo subir el puente, porque hay puro escalón, cuando me da la luz el semáforo cruzo, yo hago dos paradas: me cruzo y me paro en medio, cuando está libre allá ya termino de pasar”, indicó Huberto Martínez López, vendedor ambulante en puente Enrique Mazón.

Los puentes de la Unison, colonia Ranchito, Américas y Luis Encinas, así como el de Enrique Mazón, están ubicados en zonas escolares como una medida para brindar seguridad a los alumnos, pero a decir de Hugo Moreno, en estas zonas la velocidad debería ser de 20 kilómetros por hora y los puentes peatonales generan que los vehículos transiten a altas velocidades.

“Por reglamento las zonas escolares deben ser de máximo 20 kilómetros por hora, para salvaguardar la vida de los estudiantes y estos puentes favorecen más a los vehículos. Se llaman peatonales, pero a los peatones no les sirven”, expresó.

¿OPCIONES?

Como alternativa a estos puentes se pueden utilizar semáforos peatonales, semáforos vehiculares, cruces de cebra, reductores de velocidad, carriles exclusivos para transporte público y otros más que en conjunto generarían una mayor seguridad a los peatones.