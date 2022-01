Solicitan donadores de sangre para “Rafael Goméz” en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Rafael Gómez debe entrar a quirófano por un problema en su próstata, el cual le causa dolor y constantes infecciones urinarias, pero para esto requiere de dos donadores de sangre en Hermosillo, de tipo sanguíneo RH negativo y O negativo.

El hombre de 61 años es residente de Nogales, pero será operado en el Hospital Fernando Ocaranza, de Issste, ubicado en la capital.

Debido a esto, y que su familia no tiene su mismo tipo sanguíneo, no le ha sido fácil encontrar donadores.

Rafael teme que su cirugía se cancele, y que su vida se siga viendo afectada por la hiperplasia prostática.

El problema es que en mi familia la mayoría no son de mi tipo de sangre, aparte de eso mi hija, la más grande, en estos días va a tener un parto de cesárea, la de 19 tiene problemas con la tiroides, y la más chica tiene 16 años, no entra en el rango de la edad", explicó.

Mi esposa tiene diabetes, tampoco puede, y ahorita estamos con una sensación de preocupación porque hay el riesgo de suspender la cirugía, la cual necesito con mucha urgencia por los problemas que me ocasiona este padecimiento en mi vida", agregó.

La desesperación de Rafael ha sido tanta que incluso pensó en autodonarse sangre, pero los doctores no se lo recomiendan debido a su edad y que debe estar fuerte para la cirugía.

El hombre pide a la sociedad que le apoyen, para poder estar fuerte y sano para sus hijas, y su próximo nieto que viene en camino.

Afirmó que él está confiado en que Dios lo ayudará con esta prueba, y pondrá a las personas correctas en su camino, para que puedan donar la sangre que necesita.

Mis hijas me llenan de fuerza, me demuestran su apoyo, y me inspiran con su valentía para cumplir sus metas", contó.