Desayunador Emanuel Luz y Salvación solicita apoyo de hermosillenses con alimento para los niños

HERMOSILLO, Sonora.- El Desayunador Comunitario Emanuel Luz y Salvación A. C., solicita el apoyo de los hermosillenses con el alimento para los niños y niñas de la colonia Paseos del Pedregal y zonas vecinas.



Su fundador Manuel García Vargas indicó que se instalará este viernes 21 de enero desde las 8:00 hasta las 17:00 horas para recibir donaciones en despensa y alimentos no perecederos.



“El Banco de Alimento sí me da barato pero hay veces que económicamente uno de plano no puede, lo que compramos luego luego se va”, mencionó.

Levantan desayunador con sus propias manos y mucho esfuerzo





Con sus propias manos y mucho esfuerzo, señaló que niños de la colonia y algunos voluntarios levantaron el desayunador en una casa abandonada que era usada como un basurero clandestino que limpiaron y rehabilitaron.





“Cada vez se integran más y nos la estamos viendo negras porque hace falta para comer y algunas otras cosas como sillas y mesas”, añadió.



El objetivo de la organización, detalló, es dar alimento a aproximadamente 100 niños de la colonia y de sus alrededores.

Si desea hacer alguna aportación se pueden comunicar al 662-398-0274 o acudir al punto de acopio que se establecerá el día viernes.

Fecha: 21 de enero.

Horario: desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

Contacto: 662-398-0274.



Donación en:

Aceite, arroz, frijol y cualquier tipo de alimento no perecedero.



También se puede apoyar con productos de limpieza y utensilios como sillas y mesas.