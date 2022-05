“Si no nos ponemos listos, se lleva a la niña”: Abuela que impidió robo de su nieta recién nacida

HERMOSILLO, Sonora.- La intuición de una abuela permitió evitar que su nieta recién nacida fuera sustraída ayer del interior del Hospital Integral de la Mujer de Sonora (Himes).

Petra Vargas comentó que su hija María Magdalena, de 20 años de edad, dio a luz a una niña que pesó 3 kilos con 50 gramos alrededor de las 23:45 horas del pasado lunes.

A las 05:25 horas de ayer, contó, fue cuando le permitieron ver a su hija, quien estaba en cama con la bebé.

Con ellas se encontraba una mujer -identificada luego como Josefina- que se presentó como “la pediatra” y les pidió a la niña “para realizarle la prueba del tamiz”, algo que a ella le pareció extraño, pues sabe que dicho examen se practica por cita y hasta que los bebés cumplen una semana de vida.

La mujer le comentó a la presunta doctora que si no regresaba en 20 minutos con su nieta, la iría a buscar.

“Pasó una hora y la mujer no llegaba… entonces llegó una enfermera y le dije: ‘Yo ya me voy a ir para afuera, ¿a qué horas me van a traer a mi niña?’. Entonces me dijo: ¿Quién se la llevó?’. ‘La pediatra’ (contesté)… Entonces la respuesta de la enfermera fue: ‘No hay pediatra ahorita’”, relató.

l Los abuelos maternos de la bebé están dando el seguimiento a la denuncia por el intento de robo de su nieta al interior del hospital donde nació el pasado lunes.

“YA IBA PARA AFUERA…”

De inmediato personal del Himes empezó a buscar a la recién nacida, confirmando que se la habían robado. Finalmente encontraron a la sospechosa, que en ese momento usaba una bata de paciente y sostenía a la bebé entre sus brazos.

“Ella dijo que la bebé era de ella. Ya estaba en la salida de acá de urgencias; la mujer ya iba con la niña para afuera. Entonces ya la trajeron a la niña desnuda, sin ropa, sin nada”, detalló la abuela. A su nieta le habían retirado la pulsera de seguridad que le colocan a los recién nacidos en una de las muñecas.

“Se la quería robar y si no nos hubiéramos puestos listos, se lleva a la niña”, refirió.

“En los baños empezaron a buscar y en un cesto estaba toda la ropa de mi niña: Cobijita, calcetines… y la ropa que traía la mujer estaba tirada ahí”.

NO ESTABA SOLA

Petra Vargas aseguró que Josefina estaba acompañada y que la esperaban por fuera del hospital.

Y es que la abuela afectada confrontó a los presuntos acompañantes de la mujer sospechosa de intentar sustraer a su nieta, quienes le dijeron que “si ellos caen, también lo harán muchas más personas involucradas”.

“Estaban tres personas que eran familiares de la mujer esta que se miraban de muy mal ver; entonces yo les dije: ‘Ella es la señora que andaba con la mujer allá adentro’. ‘No señora, yo no soy’, me dijo. ‘Sí eres’, le dije, ‘porque yo te miré. Ahora, si a mi niña yo no la encuentro, acuérdate de mí… no te estoy amenazando, pero yo voy a llegar hasta las últimas’ (le dije). ‘Si me voy yo, se van muchos’, me dijo. ‘Pues yo no sé’, le dije, ‘que se vaya quien se vaya, pero yo quiero a mi niña’”, relató.

Héctor Manuel Esparza, director del Himes, confirmó que por fuera del hospital esperaban algunas personas que dijeron ser familiares de la mujer detenida, de quien se descartó se encuentre embarazada o que lo haya estado recientemente.

Esta situación parece ‘novelesca’ porque estaba muy premeditada y estudiada cómo iba a ser. Desconozco si esta persona tenía conocimiento previo del hospital… es lo que se anda indagando, si trabajó aquí", concluyó.



YA EN CASA

Giovanni Nava compartió que poco antes de la medianoche del lunes recibió, mientras trabajaba en un campo agrícola ubicado en Estación Pesqueira, la feliz noticia de que se había convertido en padre.

Su alegría se transformaría en angustia cuando al llegar al Himes la mañana de ayer le avisaron del intento de robo de su hija recién nacida.

“Llegan las 5 de la mañana aproximadamente que sucede esto, que la mujer pide la prueba del tamiz… la verdad no sé mucho de esto, es mi primera niña, es mi primera vez, estoy nervioso, la verdad, no sé qué hacer”, comentó Nava.

El joven padre reveló que su esposa se encuentra en buenas condiciones de salud y que ayer por la tarde tanto ella como la hija de ambos fueron dadas de alta.

“Gracias a Dios nos la dieron de alta ya, hicimos todo lo posible porque nos querían dejar otra noche ahí y no, nos querían dejar nada más a la niña y que dieran de alta a mi pareja, pero no lo dejamos así, sacamos a las dos”, indicó.

Hay muchos testigos que cuentan que adentro (la detenida) estaba dando vueltas preguntando a todas las mujeres que cuándo iba a nacer, que si ya tenían días aquí… conversando con todas las embarazadas que cuándo iban a nacer cada uno de sus hijos”, comentó.

La mujer de 20 años de edad identificada como Josefina es investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado

LOS HECHOS

Con imágenes de las cámaras instaladas en el Hospital Integral de la Mujer de Hermosillo se logró delinear las acciones de Josefina, la mujer de 20 años acusada de intentar robarse a una bebé, explicó su director, Héctor Manuel Esparza.