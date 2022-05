Abuela impide robo de bebé en hospital de la Mujer en Hermosillo; FGJE investiga el caso

Una mujer de 20 años de edad identificada como Josefina es investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado por el probable delito de sustracción de una bebé recién nacida, luego de ser detenida dentro del Hospital Integral de la Mujer por un guardia de seguridad y entregada a la autoridad.

La Fiscalía estatal confirmó anoche que la joven quedó a su disposición por parte de la Policía Municipal junto con el informe que detalla cómo ocurrieron los hechos.

Héctor Manuel Esparza, director del Hospital Infantil del Estado, puntualizó que la acusada se hizo pasar primero como paciente y después como pediatra para engañar a la abuela y a la mamá de la niña, a quien sacó del cuarto con el argumento de que se le realizarían otros estudios.

La mujer, quien anteriormente había visitado el nosocomio como paciente, llegó al Himes, esta vez con una maleta en la que se presume traía las prendas médicas; se introdujo a los baños para colocarse ropa como la que usan los trabajadores del hospital y luego acudió por la recién nacida.

Fue la abuela la que dio aviso a las autoridades del hospital, después de llegar a visitar a su hija y darse cuenta que con ella se encontraba una supuesta pediatra que se llevaría a la niña para realizarle otros estudios.

La abuela de la bebé, Petra Vargas, fue quien alertó del delito cometido por la joven de 20 años de edad, quien al llegar a ver a su hija observó que se encontraba una mujer que se presentó como la pediatra y le pidió la niña para realizarle la prueba del tamiz.

Sin embargo, explicó la señora, que a ella se le hizo extraño porque este examen es por cita y después de la semana de nacido. Pero al pasar una hora la mujer no regresaba con la niña se le hizo extraño.

Pasó una hora y la mujer no llegaba entonces llegó una enfermera y le dije yo ya me voy a ir para afuera ¿A qué horas me van a traer a mi niña?, entonces me dijo ‘¿quién se la llevó? ‘la pediatra’ entonces la respuesta de la enfermera fue ‘no hay pediatra ahorita’”, contó.