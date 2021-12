Si Congreso autoriza aumentar tarifa de agua en Hermosillo, será insuficiente: Ulloa

En caso de que se apruebe por parte del Congreso del Estado la actualización de la tarifa de agua del 7.63%, esta no será suficiente para subsanar las necesidades del organismo operador, por ello se buscará realizar a partir del próximo año una campaña exhaustiva para instalación de medidores, ya que un 50% de los hermosillenses no cuenta con uno, afirmó Renato Ulloa Valdez.

El titular de Agua de Hermosillo explicó hace poco más de dos meses se recibió al organismo operador con un problema financiero fuerte, derivado de que no se actualizó la tarifa como correspondía.

En los últimos cuatro años, el PVC por ejemplo ha aumentado un 100%; la gasolina, ha estado subiendo; la energía, también. Son nuestros principales insumos, al igual que el asfalto. Entonces, es imposible pensar que cualquier organismo que funciona como empresa no tiene subsidios y que son los mismos ingresos que hace cuatro años pero los gastos se dispararon un 30%”, dijo.

En Hermosillo hay 314 mil 634 usuarios, de los cuales un 50% no cuenta con medidor por lo que se les realiza el servicio de cobro estimado, el cual consiste en cobrar la cantidad de agua promedio que utiliza el sector.

“Es un tema político muy complicado, ningún ciudadano queremos pagar un peso más de agua, pero se entiende”, comentó, “la situación económica por la pandemia está complicada, entonces en lugar del 25% que estaba rezagada la tarifa se autorizó la inflación. Vamos a tener los recursos para pagar los incrementos del año pasado a este, pero vamos a quedar igual, con la misma situación”.

Ulloa Valdez apuntó que se buscó mitigar la situación al intentar solicitar un préstamo de largo plazo al organismo, sin embargo fue rechazada la solicitud.

“Los gastos se dispararon un 30%. Si Agua de Hermosillo ingresa mil 200 millones de pesos al año entonces son 30 millones de pesos al mes que no percibe. No está pagando ni siquiera lo básico, como la luz, el suministro de agua, la deuda que tenemos por el tratamiento del agua, etc, Mucho menos dar un servicio de calidad”, apuntó.

Para ello, destacó que se buscará rescatar la cartera vencida del organismo, ya que el principal adeudo que hay en la capital sonorense proviene de usuarios domésticos, cerca de un 90%.