Aprueban aumento de 7.63% en cobro del recibo de agua potable en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Este miércoles se aprobó por mayoría, con dos votos en contra, un aumento de un 7.63% en el cobro del recibo de agua potable.

Durante sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez señaló que actualmente el organismo operador sufre una de las crisis más fuertes en la historia de Agua de Hermosillo.



Sea la inflación de acuerdo al ejercicio 2021. Ciertamente la prestación del servicio público básico como tal implica una serie de costos muy importantes. Electricidad, saneamiento, químicos, gastos de operaciones

Astiazarán destaca que organismo no cuenta con dinero para aguinaldos

Apuntó que la obligación legal no se había realizado desde hace cuatro años, la cual supera el 20%, no es posible realizar por las condiciones de la comunidad.

Astiazarán Gutiérrez destacó que el organismo no cuenta con el dinero para aguinaldos, así como deudas con proveedores.

Vamos a trabajar muy duro para eficientes el gasto corriente, eficientar los costos. Soy consciente de la responsabilidad que esto implica", apuntó.

Votos en contra al ajuste de agua

Algunos regidores como David Figueroa manifestaron que su voto en contra en la Ley de Ingresos.

"El ciudadano no ha salido de la crisis. Hay dolor, sufrimiento y angustia social, porque no hay economía, no hay dinero, no hay liquidez y el criterio que se implemento para llegar a esta Ley de Ingresos es meramente recaudatorio", resaltó.

Figueroa apuntó que recargar al ciudadano cumplido el costo de la corrupción, en lugar de atacar a los usuarios que forman parte de la cartera vencida.

"Otro motivo por el cual voy a votar en contra es por una serie de irregularidades. Mi voto será en contra de esta ley de ingresos", reiteró.