Reconocen a nivel mundial a empleados de Ford Hermosillo

El trabajo que realizan los operadores en Ford Hermosillo es reconocido a nivel mundial, pues son quienes producen la camioneta Ford Bronco Sport, otro de los modelos icónicos de la compañía, que fue acreedora a múltiples reconocimientos.

La pick up ha sido galardonada con reconocimientos como: Top Safety Pick+, otorgado por Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), por su nivel de seguridad; además por Best of What’s New 2020 de Popular Science y, Best Compact / Midsize SUV por la revista Esquire.

La compañía Ford México a través de un comunicado, informó que la nueva camioneta Maverick es un vehículo muy versátil, tanto por su diseño como equipamiento y está pensada para ser funcional en la ciudad y también para acompañar a las personas a quienes les gusta salir a la aventura.

También específica que el nuevo vehículo se adapta al estilo de vida de los propietarios, con un diseño ingenioso, así como soluciones de almacenamiento que permiten la personalización por dentro y por fuera.

Esta camioneta compacta de cuatro puertas y espacio para cinco pasajeros ofrece tecnología innovadora y características inteligentes tanto para creadores como emprendedores. Con una durabilidad y capacidad dignos del legado de Nacidos Ford, Nacidos Fuertes”, se detalla.

Hace apenas unas semanas, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano acudió a la planta Ford Hermosillo para conocer la nueva pick up que se exportará a diferentes países del mundo después de cubrir la demanda de Estados Unidos, que ya compró 100 mil unidades tras conocerla.

En mayo de este año, la planta suspendió labores por dos semanas por la escasez de chips semiconductores, pero tras ese tropiezo han continuado labores con los alrededor de 2 mil 800 empleados.