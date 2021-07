Recibe equipo del boxeador "El Canelo Álvarez" cuadro que pintó Nicol, artista Hermosillense

El cuadro que realizó Nicol González Federico de Saúl Canelo Álvarez ya fue entregado al equipo del boxeador y con lo obtenido de la venta se pagará parte de la carrera de Artes en Puebla.

Nicki, la joven de 17 años que elaboró un cuadro del boxeador mexicano y se hizo viral en redes sociales tras publicarlo, logró entrar a la Unarte en Puebla y actualmente ofrece algunas de sus obras para costearse la carrera.

Hace menos de un mes Nicki publicó un cuadro que ella misma elaboró del Canelo, su idea era subastarlo para reunir fondos para su carrera, pero nunca imaginó que el mismo boxeador se lo compraría.

Me contactaron Viri y Mike del team Canelo, vinieron y los conocí en el Aeropuerto. El cuadro excedía las dimensiones y lo envié por paquetería a Guadalajara, dijo ¿Canelo tiene un cuadro mío? no lo creo, siento que es un sueño, que no es real aún estoy en shock.

La idea de Nicol era entrar a la universidad para estudiar Artes, pero como las escuelas públicas ya habían cerrado inscripciones buscó varias opciones en Puebla en escuelas privadas y encontró la Unarte y la Udlap, en donde realizó un examen de admisión y quedó en ambas con muy buenos resultados.

EL MENSAJE

Al enterarse le envió un mensaje al equipo de Canelo para agradecerle por su apoyo a lo que el boxeador le respondió que le daba mucho gusto saber que ya había logrado ingresar a la universidad.

Aunque muchas personas reconocidas publicaron en redes que la apoyarían, la joven recibió pocos mensajes entre ellos el del equipo de Canelo, por lo que está muy agradecida.

Estoy muy agradecida con ellos nunca había conocido personas que tuvieran ese corazón tan bonito, me dieron muchos consejos y estoy muy agradecida con ellos y con Canelo que me ayudó a seguir luchando por mis sueños, expresó.

Su madre, quien es enfermera ha trabajado de lunes a domingo para poder reunir recursos y lograr el sueño de su hija de estudiar la universidad y dedicarse a la pintura.