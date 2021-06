Pinta a “El Canelo” y él ¡Le compra el cuadro!

HERMOSILLO, Sonora.- Sin conocer de técnicas de pintura, Nicole González Federico creó un cuadro a partir de una fotografía de uno de los atletas más importantes de México y quien pronto se lo comprará.

Después de ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez con Billy Saunders, “Niki” se inspiró en la victoria del mexicano para plasmar la imagen en un lienzo.

“Niki” tiene 17 años de edad y aunque en una ocasión llevó clases de pintura, su talento es nato: Recordó que de niña su abuela le compró un cuaderno para sus dibujos y desde entonces nunca paró.

Empecé a dibujar desde que estaba en primaria, dibujaba las caricaturas que me gustaban: Mi abuelita me compró mi primer cuaderno y de ahí no paré de dibujar. No sé nada de técnica, de artistas, todo lo he aprendido sola; me gusta ver más sobre materiales, estudios de arte… eso me inspira”, compartió.