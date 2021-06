“Se va con Canelo”: El boxeador compra el cuadro de la joven que lo puso en venta

HERMOSILLO, México-. No pasaron ni 24 horas de que a Nicole, la joven hermosillense que puso en venta un cuadro del ‘Canelo’ Álvarez para pagar sus estudios universitarios, le llovieron ofertas importantes.

La publicación de la artista de 17 años se viralizó en cuestión de minutos en las redes sociales, sin embargo, el destino de la pintura que tardó 37 días en hacer será con el mismo Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible. Se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida”, publicó la joven en sus historias de Instagram.

Y es que cuando ‘Nicki Art’ hizo la publicación sin saber que llegaría tan lejos, miles de usuarios mencionaron al boxeador tapatío, a quien le llegó el post en Twitter y lo citó al decir “Enterado”.

Características del cuadro

La pintura fue realizada en 37 días con acrílico sobre lienzo. “Fue uno de mis mayores logros. Él (‘Canelo’) me inspiró a poder seguir con mis sueños”, dio a conocer la joven, quien desea estudiar artes plásticas en la Ciudad de México.

“Planeaba subastarlo para pagar mi universidad, pero desde que vi que Canelo vio mi cuadro se lo quise vender a él, porque siento muy bonito que él lo tenga. Estamos viendo apenas, pero sí es seguro que lo va a comprar”, relató para El Imparcial.

El tweet llegó a miles de personas

Dos días después de que Nicole hizo la publicación en Twitter, esta registró más de 36 mil “me gusta”, más de 15 mil retweets y más de 800 comentarios. “Hola espero que me puedan ayudar a compartir no se como se dice aquí en Twitter”, fue lo que escribió en el post que llegó a los ojos de Saúl Álvarez.