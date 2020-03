Pide hermosillense que estudia en Nueva Delhi el apoyo para regresar

HERMOSILLO, Sonora.- A causa de la contingencia sanitaria a nivel mundial que se vive por el Covid-19, un joven hermosillense pide el apoyo de las autoridades para regresar a su tierra.



Fernando Meza Rojas, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora, y que realiza su estancia doctoral en Nueva Delhi, en la India, señaló que su presencia en el país oriental se ha vuelto insostenible por lo que pide la facilitación de su regreso a tierra sonorense.



“Solicito el apoyo de las autoridades estatales del Gobierno de Sonora, de la Universidad a la que pertenezco (Unison) y al canciller, Marcelo Ebrard para facilitar mi regreso a territorio mexicano”, exclamó.



El joven de 32 años, quien desde enero llegó a dicho país, dijo que las autoridades indias tienen bajo amenaza a extranjeros, ya que están en peligro de ser desalojados de los lugares de arrendamiento.



“Eso me pone en una situación bastante vulnerable a estar a merced de la calle, contraer alguna enfermedad o el propio virus, además de la violencia que se ha desatado en India. El alimento empieza a escasear, el dinero empieza a escasear no tengo posibilidades de salir a la calle”, dijo.



Las personas que sean sorprendidas en las calles de la India son reprendidas con el uso de la fuerza por romper la cuarentena, añadió, sin embargo a pesar de haberse acercado a la Embajada Mexicana no se tienen las capacidades o facultades para solucionar el problema.