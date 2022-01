Muere la "Señora de las Tazas"

HERMOSILLO, Sonora.- Este jueves se informó del lamentable fallecimiento de la maestra Celia Porchas de Peña, conocida como la "Señora de las Tazas" gracias a su enorme colección de tazas, misma que en 2005 le haría ganar el Récord Guinness en 2005.

La maestra originaria de Guaymas comenzó con su colección en el año de 1980 con una taza regalada por una de sus hermanas y la continuó con las tazas obsequiada por alumnos, amistas e hijos, con los que logró llegar hasta un total de 1000 tazas.

Ninguna taza es comprada, todas me las han regalado, así empecé, de repente me mandaban las tazas, hasta gente desconocida que se enteraba que me gustaban, y hasta la fecha”, dijo la hermosillense, durante una entrevista para el imparcial en 2016.