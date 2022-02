María Guadalupe y su familia se quedaron sin ninguna pertenencia luego de que su casa se incendiara

HERMOSILLO, Sonora.- María Guadalupe Anaya Villa y su familia se quedaron sin ninguna pertenencia, ya que la noche del sábado, su casa y todo lo que tenía dentro se consumió en el fuego debido a un corto circuito.

La mujer, de 27 años, contó que se encontraba cenando con su esposo e hijo en un local de comida rápida, cuando sus vecinos le hablaron y le informaron del incendio.

Te pude interesar: Comunidad escolar se une para ayudar a familia afectada por incendio en colonia Gala.

Rápido se dirigieron a su vivienda asustados, comprobando con impotencia que lo que le decían era cierto, pues todas sus cosas ardían entre las llamas sin poder hacer nada.

"Andábamos cenando fuera de la casa cuando nos hablaron unos vecinos y nos dijeron que había habido un corto. Los vecinos trataron de apagar las llamas pero ya no se pudo hacer nada, todo se consumió", respondió desconsolada Anaya Villa.

La casa era de cartón y lámina pero era nuestra casita, se me quemó todo, mi refrigerador, mis camas, cobijas, ropa, comida, todo, las cosas de mi niño; incluso salieron afectados dos vecinos más de atras que le llegaron las llamas a sus casas, pero gracias a Dios no tanto como a mí", mencionó.

Ropa y cobijas para el pequeño de siete años

La mujer pide ayuda a la sociedad, para poder volver a construir un hogar para ella y su familia.

Solicita que se tienten el corazón, y la apoyen al menos con ropa y cobijas para su pequeño de siete años, pues al igual que sus papás, se quedó solo con lo que tenía puesto.

"Si me pueden ayudar con cobijas para él, con ropita, con tennis, con lo que sea porque no tiene nada, pues ni nosotros, pero como madre, él es el que más me apura", agregó.

¿Cómo puedo ayudar?

El incendió, según el reporte de Bomberos de Hermosillo, inició alrededor de las 20:39 horas, en el domicilio ubicado en Rey abad y Eucalipto, en la colonia Tres Reynas, debido a un corto circuito.

Para sofocar el fuego fue necesaria una unidad extintora, una cisterna y el apoyo de cinco apaga fuegos que trabajaron en el lugar.

¿Cómo puedo apoyar a María Guadalupe y su familia?Pueden apoyar con ropa, cobijas, despensa, láminas o lonas, comunicándose a los teléfonos 662 510 3542 o al 662 148 1131 para mayor información sobre dónde dejarlo.