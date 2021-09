Lluvias provocan caos en Bahía de Kino; "Desde hace mucho tiempo que estamos batallando por agua": Poblador

BAHÍA DE KINO.- La lluvia ocasionó daños en los accesos a la entrada de playa de Bahía de Kino que están sobre el bulevar Mar de Cortéz, cuatro colonias se inundaron y ha prolongado la reparación del sistema de agua potable afectando a 4 mil 200 usuarios.

Roberto Prado, comisario de Bahía de Kino, informó que las colonias afectadas por la lluvia son De La Cruz y las invasiones Jesús García, Casa Blanca y la colonia Loma Linda.

Sobre la falla en el sistema de abasto de agua potable en Bahía de Kino, Roberto Prado explicó que la lluvia dañó los postes de CFE que suministran la energía a los pozos.

“Vino y nos perjudicó la tormenta de anoche (martes), nos perjudicó aún más, parece ser que tenemos unos postes caídos por el viento, ya teníamos fallas en el suministro de energía eléctrica, hacia el pozo y ahora tenemos una falla más grande que son los postes caídos”, señaló.

Algunos pobladores externaron que son ya cuatro días sin servicio de agua potable y en las calles de Bahía de Kino se pudo observar a una pipa de Agua de Hermosillo que distribuía el vital líquido.

El pozo de agua potable que abastece a la comunidad de Bahía de Kino ha presentado, en los últimos tres días, irregularidades en su operación debido a fallas en el sistema de conducción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Agua de Hermosillo.

La coordinación operativa de Aguah en Bahía de Kino, dio a conocer que se han realizado los reportes en tiempo y forma ante la CFE.

Encendieron el pozo ayer a las 17:00 horas y esperaban que el proceso de distribución fuera de forma paulatina hasta lograr dotar del servicio a todos los sectores.

“Se está desaguando, Agua de Hermosillo se está haciendo cargo, hay un cárcamo encendido y está por encenderse otro”, manifestó Roberto Prado sobre las calles inundadas.

Además algunas calles de estas colonias lucían encharcadas obligando a quienes querían cruzar a pie a caminar sobre el agua con lodo.

María del Carmen Ruiz García, de 67 años, vecina de la colonia De La Cruz, explicó que la lluvia del pasado martes estuvo acompañada de fuertes vientos, y a su casa le entró el agua tanto por la puerta como por el techo.

Siempre se me mete el agua, pero como tenía mucho que no llovía, la tierra estaba muy seca y la chupó, pero si llueve otra vez me voy a llenar de agua, siempre me lleno de agua, se me mete para la sala,” mencionó.