Reportan problemas con abasto de agua en Bahía de Kino

BAHÍA DE KINO.- Habitantes de Bahía de Kino reportaron constantes problemas en el servicio de distribución de agua potable, en algunas zonas hay baja presión o han registrado la falta de agua por varios días.

A pesar de diversos reportes a Agua de Hermosillo, los habitantes señalan que se les ha informado que se debe a las tuberías viejas, la falta de pilas para captación y una mala distribución en la red.

Cinthia López, habitante de la colonia Artesano en Kino Pueblo, comentó que a esto se le suma que constantemente se presentan fugas.

Nosotros tenemos tres días sin agua en esta colonia porque se reventó un tubo, pero así hemos estado, he hecho reportes y me dicen que no se puede mandar más presión porque la tubería es vieja y se puede colapsar”, señaló.