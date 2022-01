Inflación en Sonora: Por las nubes precio del limón y calabaza

El precio de la fruta y la verdura este año aumentó de un 20 hasta un 70% con relación al año pasado, y el limón y la calabaza son los productos agropecuarios que registran más alza.

En un recorrido que realizó EL IMPARCIAL por fruterías, supermercados y pescaderías, se detectó que el precio del limón colima oscila entre los 68.50 y 99 pesos el kilo, mientras que la calabaza de 25 a 34 pesos.

El precio más caro del limón colima se localizó en la Pescadería Álex que lo oferta en 99 pesos, mientras que Soriana ofrece la calabaza a un costo más elevado al mantener el kilo en 37.90, lo que representa 23 pesos más que en 2021.

Los precios de los cárnicos aumentaron en 2021 en un 30%, por ello en enero sólo ha aumentado el muslo de pollo de 85 pesos el kilo a 92, sin embargo el kilo de pechuga sin hueso que ostenta la entidad es mayor al de otros estados al cerrar en 132 pesos el kilo contra 120.

Manuel Santacruz tuvo que vender un celular para completar el mandado semanal en su hogar porque no le han subido el sueldo y los precios del huevo, la leche, la fruta, la verdura, la tortilla y otros productos de la canasta básica subieron más del 50%.

Lo que uno gana no alcanza, ya no compras como antes, todos los precios andan por los cielos, nomás con el limón tienes, ya rebasó los 70 pesos, el huevo, la leche, las tortillas, todo está muy caro, ya no encontramos la puerta”, externó.