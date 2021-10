Historias en Hermosillo: Almas “traviesas” asustan a empleados en el panteón Municipal

HERMOSILLO, Sonora.- Energías extrañas, voces de niños, llantos e incluso sicofonías en la radio, son algunas de las situaciones paranormales que trabajadores del Panteón Municipal viven a diario, y que ya son una costumbre para ellos.

José Luis Estrada es uno de los empleados que más le ha tocado vivir eventos extraños en el lugar y los cuales, reconoce que a veces le ponen la piel de gallina, pero al ser un hombre entregado a Dios intenta no tomarles tanta importancia, y se basa en su fe para no tener miedo.

“Algunos de los eventos que me han tocado es que cuando vamos a exhumar a una persona, para hacer ameno el trabajo ponemos música o algo tranquilo y de la nada se empieza a distorsionar la radio; se cambian las estaciones o se quitan; también se me ha desprogramado el celular en esos momentos”, relata.

Algunas de las zonas donde ocurren más este tipo de sucesos, suelen ser en las tumbas de niños, añade, lo que cree se debe a que son almas inocentes, que intentan jugar con los vivos.

Uno de los recuerdos más vívidos es de una ocasión en la que mientras realizaba trabajos de limpieza, escuchó que la voz de una niña llamaba por su nombre a un compañero.

Extrañados, recuerda, él y su amigo voltearon a todos lados para ver de dónde venía la voz, pero no había nadie.

Yo volteé extrañado cuando escuché su nombre para ver de dónde salía la voz de niña, pero no vi a nadie y seguí mi camino, en eso volví a escuchar el nombre de mi amigo y me di cuenta que él también estaba extrañado, en eso le pregunto, ¿escuchaste que te llamaron?, y fue cuando me confesó que aquí estaba enterrada su hija”.