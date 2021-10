Historias de Halloween en Hermosillo: Espantan en estación de los bomberos; describen a un perro gigante con ojos rojos

HERMOSILLO, Sonora.- Antes de ser Estación de Bomberos, el espacio ubicado sobre la calle Nuevo León, entre Matamoros y Benito Juárez era un antiguo cementerio, por eso la zona es conocida como un lugar lleno de historias paranormales y tenebrosas, entre ellas, la del perro gigante de ojos negros.

Aunque muchos dicen haber soñado con él, o incluso escuchar como arrastra sus garras en la noche sobre los pasillos, uno de los elementos que tuvo un encuentro de frente con “la bestia”, es el veterano Francisco Pintor.

Aunque es bombero retirado, aún recuerda cómo en su tiempo como elemento activo se topó frente a frente con los ojos color sangre del animal, un día que estaba de guardia, experiencia que describe como “espantosa”.

Recuerdo que en una ocasión que estaba de guardia, yo desperté en medio de la noche por un dolor de estómago muy fuerte y recuerdo que me incorporé y me senté sobre la cama”, relató, “cuando me volteé hacia el Oriente de la recámara, donde estaba la entrada de la puerta del baño y los vestidores, lo primero que vi fue un perro muy grande”.