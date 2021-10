Historias de Halloween en Hermosillo: Espantan en el Palacio Municipal “La Perfumada”

HERMOSILLO, Sonora.- Risas misteriosas que vienen de la nada, el sonido de canicas golpear las escaleras durante la noche, un olor exquisito a perfume femenino, y la sombra misteriosa de una mujer pasearse entre los pasillos, son las extrañas experiencias que han vivido muchos de los empleados vespertinos de Palacio Municipal, quienes han tenido encuentros cercanos con los espíritus de “La Perfumada”.

Según cuentan los trabajadores del lugar, la historia de la Perfumada sucedió cerca de los años 70, cuando una recepcionista sufrió un infarto cerebral dentro de las oficinas de la planta alta en el Ayuntamiento.

Según la leyenda, la mujer era recordada por siempre usar mucho perfume, siendo este último detalle el que ha hecho que empleados crean que su espíritu se encuentra aún atrapado dentro de las oficinas del edificio, pues aseguran ver su sombra entre los pasillos, u oler su perfume invadiendo algunos espacios.

“A mí me tocó tener varios encuentros con La Perfumada”, aseguró María Jesús Duarte, una de las recepcionistas del Ayuntamiento, “fue por allá en el 2003, cuando yo trabajaba en la planta alta y salía a las siete de la tarde”.

Siempre, cuando ya era tarde que me quedaba sola, sentía como que alguien estaba a un lado, o escuchaba pasos, y yo me daba cuenta de que algo extraño pasaba porque olía un perfume muy agradable, pero que hasta la fecha no reconozco y no he vuelto a oler en mi vida”, relató.