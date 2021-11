Hermosillo: Tienen regidores opiniones encontradas por alza en la tarifa de agua

La Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 2022, que detalla el aumento a la tarifa de agua para consumo a usuarios domiciliarios y comerciales, es de carácter recaudatorio, afirmaron regidores de oposición que votaron en contra del incremento a dicho servicio.

La propuesta de aumentar la tarifa de agua en un 7.3% fue aprobada por 18 regidores, el alcalde Antonio Astiazarán y la síndico Zaira Fernández, mientras que los votos en contra fueron de los ediles René García Rojo, Ibeth Fuentes y David Figueroa, el primero del PT y los otros dos de Movimiento Ciudadano.

Yo no puedo estar de acuerdo a que le cobren más de predial, agua y diferentes tipos de impuestos, ya que aún estamos en una pandemia donde las familias hermosillenses están lastimadas y que el Municipio a dos o tres meses de haber tomado protesta empiecen a quererle quitar lo poco que tiene el ciudadano”, manifestó García Rojo.

Ibeth Fuentes, regidora de Movimiento Ciudadano, destacó que las autoridades debieron escuchar el sentido del ciudadano, ya que las finanzas familiares están en números rojos.

El Cabildo de Hermosillo sesionó el pasado miércoles para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el próximo año que asciende a 6 mil 76 millones 408 mil 364 pesos y que contiene, además, otros conceptos.

Opiniones encontradas tuvieron los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo sobre la conveniencia o no del aumento a la tarifa de agua potable, autorizado el pasado miércoles en sesión de Cabildo.

El regidor del Partido del Trabajo, René García Rojo, dijo estar en contra del “ajuste” en la tarifa, ya que las familias hermosillenses están lastimadas económicamente.

El edil reconoció las dificultades de los ciudadanos y los comerciantes, ya que aún no se ha recuperado la economía en su totalidad.

Hay personas que viven al día y ahora subirles la tarifa del agua, creo que es una irresponsabilidad de nuestra parte el apoyar cualquier tipo de aumento cuando no hemos salido de una situación como en la que estamos”, apuntó.

“La razón es muy sencilla, se buscó la salida más fácil. La actualización es un nombre bonito y técnico, pero viene siendo un aumento”, destaco por su parte Ibeth Fuentes, regidora de Movimiento Ciudadano.

La edil indicó que su voto fue en contra debido a que el ciudadano es quien paga las consecuencias de la mala administración de otros ejercicios que dejaron al organismo operador en números rojos.

David Figueroa Ortega, regidor saliente de Movimiento Ciudadano, manifestó que la Ley de Ingresos 2022 aprobada es de carácter recaudatoria.

El Municipio sólo está pensando en recaudar, cómo obtener dinero, no importa lo que pase en la ciudad. Me parece que no contempla la realidad social, la problemática de salud, la problemática económica “, exclamó.