Hermosillo: Comedor en el Choyal necesita alimentos no perecederos

HERMOSILLO, Sonora.- Directivos de la parroquia y comedor de la colonia Choyal realizarán una jornada de salud, pero además solicitan la donación de productos no perecederos en apoyo a las familias necesitadas, no solo de este sector sino de otros más de la ciudad.

Como parte de la celebración del segundo aniversario de fundación de la parroquia y comedor, el evento de salud se llevará a cabo de las 17:00 a 20:00 horas el próximo jueves 27 de octubre.

Esteban Flores, director de la institución, señaló que se espera un total de entre 70 a 90 personas ese día, por lo que invita a la comunidad en general a asistir a este evento y brindar su apoyo al lugar.

Insistió en que necesitan apoyo de productos no perecederos para continuar con la loable labor de dar de comer a las familias más necesitadas de la zona.

Con un equipo de 15 trabajadores, el comedor opera cada jueves por fuera de la iglesia, ubicada en la avenida José Obregón entre Leopoldo Ramos y Esteban Vaca Calderón.

El comedor fue inaugurado en octubre de 2020 durante la pandemia, cuando el director del comedor, se percató que había mucha gente sin trabajo en la colonia Choyal, así como problemas de drogadicción y personas de la tercera edad en condición de abandono.

APOYE SI PUEDE