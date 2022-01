Hermosillo: Caen ventas de casas por aumento en traslado de dominio de 2 a 5%

HERMOSILLO, Sonora.- Varios proyectos de ventas de casas se han “caído” en el sector inmobiliario por el aumento en el traslado de dominio de 2 a 5% que aprobó el Ayuntamiento de Hermosillo en la Ley de Ingresos de 2022, aseguró Ariosto Laguna Mancillas.

El presidente del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México señaló que con el aumento en el traslado de dominio el incremento de escrituras se ha elevado, en algunos casos, a más de 100 mil pesos, y eso ha provocado que no se realicen las ventas.

Indicó que los créditos no incluyen los gastos notariales: Eso lo tienen que absorber los acreditados. Y algunos, al ver los montos tan elevados, deciden no concretar la compra.

Mucha gente está feliz porque tiene su crédito aprobado y cuando les dices lo que va a costar la escrituración, ahí se desaniman porque sí los costos de escrituración se incrementaron bastante por el traslado de dominio. Es un porcentaje considerable, antes pagabas un 2% fijo y ahora te dicen que pagarás un 3% más”, comentó.

Una manera de reducir este costo, destacó, es elevando los costos del avalúo; sin embargo, no siempre se puede realizar y ahí es cuando deciden no ejercer su crédito, pues no contaban con ese gasto.

“A veces las operaciones se vienen abajo porque son gastos nuevos, que no se tenían contemplados, y si no prevés el movimiento sí te llevas la desilusión… algunos estando en notaría, cuando les dicen lo que va a costar, deciden no comprar”, reiteró.