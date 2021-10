Hermosillo, capital con desafíos y oportunidades

HERMOSILLO.- Una ciudad que está por llegar al millón de habitantes, y como capital del Estado, Hermosillo es una urbe llena de retos y oportunidades.

Con una ubicación geográfica estratégica, por ser la capital de un estado fronterizo, la también conocida como “Ciudad del Sol” enfrenta desafíos importantes como el abasto del agua, la inseguridad y la infraestructura, con calles llenas de baches que precisan atención inmediata.

Para el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, son precisamente esos los tres problemas prioritarios a resolver.

Un servicio básico e indispensable en cualquier ciudad es el abasto del agua y en la capital sonorense se deberá trabajar en el abasto, la distribución, la eficiencia técnica y comercial.

La inseguridad y la percepción de incidencia delictiva, señala es también punto importante, y el tercero es la infraestructura en las calles y parques donde se necesita inversión.

Estamos en pláticas con el Gobernador sobre este tema. Somos desafortunadamente el primer lugar en baches en el País, entonces nosotros estamos dispuestos y buscando alternativas, he platicado con legisladores de todos los partidos políticos, buscando alternativas para hacer más con menos”, expresa.

Uno de los compromisos que reafirmó es que iban hacer el doble de obra pública de un año a otro y ahorita están trabajando cómo lo van hacer.

PROYECTOS PRINCIPALES

Mejorar el abasto y distribución del servicio de agua potable.

Trabajar también en la eficiencia técnica y comercial del servicio que brinda Aguah.

Apoyo a la Policía con equipamiento y recursos para mejorar la calidad de vida de los agentes.

Búsqueda de alternativas para trabajar en el tema de la infraestructura en las calles.

También buscará recursos para los parques, donde se necesita inversión.

¿Y CON EL AGUA?

Para mejorar el abasto de agua mencionó que analizarán desde la extracción, la conducción, distribución, facturación y cobranza para mejorarlas.

Lo que estoy buscando son alternativas de inversión pública e inversión privada, para que podamos invertir en un paquete completo, que busque resolver el problema integral el problema del agua”.

“Por ejemplo”, abunda, “necesitamos cambiar el equipo electromecánico de los pozos porque son muy viejos y son altamente ineficientes, consumen mucha electricidad y por lo tanto nos cuesta mucho”.

Otras necesidades de inversión que visualiza son la instalación de macromedidores por zona, micromedición en tomas fijas, rehabilitar redes para combatir fugas y ser más eficientes en la cobranza.

“Estimamos que más o menos se van a requerir entre mil y mil 200 millones de pesos de inversión en todos estos conceptos que digo y eso es algo que estoy trabajando desde ahorita en la elaboración de los proyectos ejecutivos para poderlos materializar”, señala.

LA SEGURIDAD

En el caso del apoyo a los policías, añade, faltan recursos que había antes como el Fortaseg, ahora tendrán que buscar alternativas para suplir ese dinero.

Por eso las Policías poco a poco se han ido debilitando porque no han encontrado los recursos para equipamiento y sobre todo mejorar la calidad de vida y las prestaciones de los policías, entonces sí es un tema viendo qué alternativas vamos a tener”, refiere.

En los programas de prevención, indica, que ampliarán el programa DARE y también con la organización civil que trabajan para que las personas no entren a las drogas. Otra es recuperar los espacios deportivos y que haya comunidad.

CERCA DE LOS HERMOSILLENSES

Ahora como presidente municipal de Hermosillo, indicó, que estará cerca la población tanto de manera presencial como en redes sociales.

Uno es ser humano y se equivoca y está expuesto a equivocarse en redes sociales, pero sí obviamente que vamos a procurar estar muy pendiente de cada mensaje que mandemos por redes sociales, pero sí las voy a estar usando porque creo que es muy importante para poder comunicarnos mejor”, resalta.

Estará cerca mediante programas como Miércoles Ciudadano e implementará el Jueves en tu Colonia.

Uno de los hobbies que tiene Antonio Astiazarán son la lectura y el ejercicio de correr al aire libre y tiene un grupo de compañeros con el que practica.

EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

Toda su familia es de empresarios y él, es el único que se dedica a la política expresa el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Toda mi familia son empresarios, siempre he dicho que soy el único loco de la casa que le dio por la política, porque todos están vinculados a las empresas familiares, mi hermano Mario tiene un negocio de telecomunicaciones en Guaymas”.

“Mi hermana Conchita se dedica al tema de bienes raíces, Fernando mi hermano es arquitecto, tiene su despacho de arquitectura además constructor, y es el encargado de los negocios inmobiliarios que tenemos en la familia”.

Creció en la colonia Campo de Tiro en Guaymas, donde vivió hasta que terminó la preparatoria.

“Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Hermosillo, me vine para acá en 1990, llegué a Hermosillo a estudiar la carrera y aquí he estado de manera intermitente”, comenta.

Fue el primer presidente de la Sociedad de Alumnos de esa escuela e incluso fue reelecto.

“Conocí a mi esposa estando en la carrera, estamos hablando de 1994, el 18 de febrero y yo iba terminando la carrera en 1994, cuando me voy a vivir a México, me fui soltero y estuve en México un año, pero venía todos los fines de semana a ver a Paty, ella es de aquí de Hermosillo”, relata.

Al finalizar la carrera se fue a trabajar a la Ciudad de México un año, después en 1995 se fue a Inglaterra a estudiar una maestría.

“Cuando fui a Inglaterra no me pude llevar a Paty, no podíamos casarnos en esos momentos todavía, pero de Inglaterra me vine en diciembre y en Semana Santa a visitarla”, comenta.

EN LA POLÍTICA

En 1996 regresa a Hermosillo y se integra a la campaña del ahora exgobernador Armando López Nogales, en octubre de 1997 colabora como secretario particular y el 2 de mayo 1998 se casa con Paty, con quien formó su familia integrada por sus hijos Patricia, Antonio y Ana Paula Astiazarán Ruibal.

Del 2003 al 2006 fue diputado federal, del 2006 al 2009 fue alcalde de Guaymas. Del 2009 al 2012 se involucró en negocios de la familia que están relacionadas con el desarrollo turístico; del 2012 al 2015 fue de nueva cuenta diputado federal.

Del 2015 al 2018 participó en la Secretaríade Desarrollo Social como jefe de la oficina del Secretario de Desarrollo Social del País.

“Me llevé a la familia a vivir a México estuvimos por allá casi tres años, después regreso en el 2018 renuncio al PRI y decido participar por la oposición Por México Al Frente que estaba integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”, explica.

Ese mismo año fue candidato al Senado, pero no logró obtener la mayoría de los votos. En 2021 encabeza la candidatura a la presidencia municipal de Hermosillo y ahora es el alcalde.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo

FOTO: ARCHIVO

ÉL ES ANTONIO...

Antonio Astiazarán Gutiérrez

Nació el 13 de julio de 1971 en Guaymas, Sonora.

SUS PADRES:

Fernando Astiazarán Aguilar y María Concepción Gutiérrez Ruiz.

HERMANOS