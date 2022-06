Hermosillo: Vecinos de El Choyal tienen parque al 100

HERMOSILLO, Sonora.-Vecinos de la colonia El Choyal cuidan y brindan mantenimiento al parque de su colonia desde hace varios años y tratan de mantener un espacio limpio por el bien de los niños que juegan por las tardes, ya que el lugar es muy concurrido según dijeron.

El parque ubicado en las calles Ayuntamiento, entre Ángel García Aburto y Roberto Romero, es muy importante para los residentes de la colonia, como así lo expresó Francisco Alejandro Cárdenas, ya que está frente a una secundaria y junto a un kínder.

Aparte, es muy especial porque los que hemos vivido toda la vida aquí lo hemos disfrutado. Nosotros nos encargamos de casi todo, porque el Municipio nos ayuda a llevarse la basura, porque como ves, lo tenemos al 100… limpiecito”, dijo.

El residente en la colonia desde hace más de 47 años, comentó que son entre cinco y ocho vecinos los que se encargan de mantener limpia el área y los que cooperan, ya sea para pagarle a un jardinero que ayude en la limpieza o a los que viven en el barrio y desean ganarse unos pesos.

TRABAJO EN EQUIPO

Pero realmente la participación es de todos los que lo visitan, destacó, ya que tratan de no dejar basura en el suelo y no dañar la vegetación.

“La gente sí cuida y en la tarde vienen muchos niños, viene la gente a hacer ejercicio, porque los aparatos que nos pusieron también los cuidamos mucho y no dejamos que hagan daño, aquí todos cuidamos y mantenemos el lugar reluciente.

“Don Chayo, en uno de los que más se lleva aquí, riega los árboles, trae una manguera larga que tiene y la conecta a la llave; cooperamos para comprar bolsas para la basura y, por ejemplo, la señora Martha, a veces pone lo del jardinero, a veces yo o a veces el del centro de rehabilitael detalló.

UN LUGAR AGRADABLE

El vecino aseguró que hay mucha comunicación entre los que viven alrededor del parque, ya que son muchos años de conocerse y los une la misma causa: Tener arreglado el parque y que sea agradable a la vista de todos.

Una de las cosas que les gustaría, comentó Francisco, es que las autoridades los apoyen a pintar los juegos y las jardineras, ya que en varias ocasiones ellos mismos son los que han tenido que comprar pintura para las jardineras y los árboles, y sienten que ya se merecen un apoyo.

Destacó que no es que no quieran seguir encargándose del lugar, pero una “manita de gato” al lugar no les caería nada mal, ya que los vecinos no pueden costear tanto gasto.