Hermosillo: Reforestar es algo más que plantar los árboles, se debe involucrar a la comunidad

Las reforestaciones urbanas no sólo se tratan de plantar árboles, sino de dar un adecuado mantenimiento que garantice la supervivencia de las plantas.

Los cuidados posteriores a los árboles plantados pueden hacer la diferencia, con un éxito de supervivencia de más del 80%.

Ramsés Rodríguez, ecólogo y director de la organización Ser Natura, explicó que cuando se realizan reforestaciones se requiere de varias etapas, que van desde la elección del área adecuada, el tipo de árbol que se plantará y cómo se planta, hasta el mantenimiento -como riego y podade los mismos.

Se debe elegir un suelo adecuado, que tenga nutrientes y el espacio suficiente para que la planta crezca, mencionó, además de utilizar árboles nativos que requieran menos riego y por los primeros seis meses, al menos, estar al pendiente de su riego y poda.

Si se siguen estos pasos se puede garantizar una supervivencia de los árboles. En las jornadas que han realizado, dijo, se ha logrado que ocho de cada 10 árboles sobrevivan.

Sergio Müller, del colectivo Caminantes del Desierto, destacó que cuando se realizan reforestaciones de espacios públicos lo principal es contar con el involucramiento de la comunidad, para que sean ellos quienes se encarguen de los cuidados de los árboles.

Los ambientalistas, cuando nos comprometemos a reforestar, preguntamos: ‘¿Hay una comunidad involucrada?’, si no hay, no vamos a reforestar, porque es sólo condenarlos a morir. Cuando haya una actividad de reforestación es importante que haya quién los cuide, no solamente es ir a hacer el hoyo plantar el árbol, es un gran compromiso”, expresó.