Hermosillo: Recuperación económica de bares y cantinas retrocede al restringirse aforo

HERMOSILLO.- Las muestras de recuperación económica que tenían los bares y cantinas en Hermosillo, retrocedieron al restringirse el aforo de un 50 a un 30% en espacios cerrados, al pasar a color naranja en el semáforo estatal de Covid-19 y por el aumento de contagios en jóvenes, reveló César Duarte Saveedra.

El presidente de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, indicó que dichos establecimientos enfrentan una situación crítica al operar con entre un 15 y 20% del aforo, por debajo de lo permitido por las autoridades de salud.

Tenemos asistencia de un 15 a un 20% no porque no esté permitido, sino porque la gente ya no está yendo" comentó.

Las campañas que han lanzado el sector salud para que las personas se resguarden en casa, dijo, también los han impactado.

Sin embargo, añadió, no han logrado evitar que continúen los contagios, por las reuniones que realizan en casas particulares sin los protocolos sanitarios establecidos.

Esto va a retrasar la recuperación económica, no podemos tener contratos sobre convenios, nos hemos estado endeudando más y es ahí donde no sabemos cuánto tiempo más podamos aguantar.

Necesitamos que la autoridad ponga su granito de arena para solucionar esta situación, que implemente acciones para salidas seguras y nos podamos recuperar en nuestros establecimientos, pidió.

LOS PROTOCOLOS

Al ingresar los clientes a un bar o cantina, dijo, se les toma la temperatura, se le aplica gel antibacterial y por el acomodo de las mesas también se cumple con la sana distancia, lo cual no se aplica en una reunión familiar en casa, al generar una falsa confianza.

Lo poquito que teníamos avanzado en recuperación y estabilidad en los negocios retrocedió y los contagios siguen ahí, la gente no está yendo a bares pero se está reuniendo en casas y aquí es donde recae el problema, consideró.

Tenemos la boca chueca de decirlo, el problema no está en los bares, cantinas, restaurantes ni en salones de eventos, reiteró, sino en las fiestas que hacen en casas sin protocolos.

EN PROBLEMAS

Primero se dio el cambio en el Mapa Sonora Anticipa a Naranja, luego los jóvenes dejaron de asistir a los bares y cantinas.

Fuente: Asociación Sonorensede Bares y Cantinas.