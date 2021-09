Hermosillo: María Teresa deja de ir a misa por culpa de los baches

HERMOSILLO.- La calle Ignacio Altamirano y Maza de Juárez, en la colonia Benito Juárez, se encuentra llena de baches, los cuales además de constituir un problema para los automovilistas afecta también a peatones, como a doña María Teresa Navarro Baldenegro.

La señora asiste a misa a la Iglesia cerca de su hogar, pero debido a su edad (81 años) y su condición no le permiten andar por las calles en mal estado.

“Van dos días que no voy a la iglesia porque tengo mal las rodillas y no puedo pasar con la andadera por la calle, un día casi me caigo”, comentó.

Es difícil transitar por el lugar, relató.

Comentó que al faltar a la iglesia por el problema de sus rodillas una amiga de su comunidad la intentó visitar y al despedirla se preocupó, pues también ella camina con ayuda de una andadera.

Ya se cayeron dos adultas mayores en la calle, mencionó Pedro Rascón Álvarez, quien al trabajar en su taller mecánico se percató del accidente que tuvieron en uno de los hoyos.