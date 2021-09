Hermosillo: Flojas las ventas de artículos patrios

HERMOSILLO, Sonora.- A causa de la pandemia y la falta de clases presenciales la venta de artículos alusivos a las Fiestas Patrias ha sido poca, expresó Isaí García Sánchez, quien desde hace seis años radica en Hermosillo y durante el mes de septiembre se dedica a la venta de banderas, trajes, sombreros y otros artículos por el Día de la Independencia.

El joven de 22 años contó que en años anteriores lograba ganar más de mil 500 pesos al día, ya que durante la temporada de clases era común que llegaran los padres de familia a buscar trajes, sombreros o decoración patria.

Ha estado muy floja la venta, nos está yendo muy mal por la pandemia, no se ha vendido como en años pasados y más ahora como no va haber la ceremonia del Grito, sí nos va a ir mal como en años pasados”, contó.

El joven originario de Toluca detalló que anteriormente los trajes de niños y vestidos para niñas era lo más vendido, pero en este año, la venta sólo ha sido de artículos pequeños como banderas, rehiletes, entre otros.

“Se vendía más la ropa para los niños, también aretes, collares, sombreros, moños y cositas para la escuela que les pedían. Y ahora estamos llenos de mercancía y no se ha vendido nada de eso”, dijo.

Isaí, quien está desde las 08:00 a las 20:00 horas en las calles Benito Juárez y Siete en la colonia Sacramento, espera que conforme se acerque la fecha del Día de la Independencia las personas empiecen a buscar más artículos de esta categoría.

Hace unas semanas atrás estaba desesperado porque no se vendía nada, ahorita va mejorando pero no como años pasados, ya no es la misma como en otras ocasiones”, exclamó.