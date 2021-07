Hermosillo: Enamorado de la cultura alemana pone puesto de currywurst

HERMOSILLO.- Enamorado de la cultura alemana, Cristian Solís abrió en Hermosillo un negocio de una de las comidas callejeras de Alemania más populares: Currywurst.

En la esquina de Soyopa y José Carmelo, por la parte trasera del tianguis Héctor Espino, una bandera alemana llama la atención de los que pasan por el negocio German currywurst.

Cristian Solís es originario de la Ciudad de México, llegó a Hermosillo hace trece años a estudiar un posgrado y aquí conoció el amor y se casó con una sonorense.

Siempre estuvo interesado en la cultura alemana, pues da clases de este idioma en varias escuelas de la ciudad. Estuvo unos meses en Berlín y Hamburgo y ahí conoció y se enamoró más de la gastronomía.

Fui a Berlín y me encantó, empecé a investigar a documentarme y ver videos tutoriales y se me vino un flashazo y dije ¿por qué no pongo un puesto de comida?. Un sueño sería poner un restaurante con cerveza alemana y más platillos, dijo.

INTERESANTE MEZCLA

El viernes abrió el negocio donde ofrece el platillo currywurst, que incluye papas a la francesa y una salchicha alemana que él mismo prepara, además de desayuno al que denominó alemán americano que incluye hot cakes y una salchicha acompañada de refresco o café colado.

Tengo una revolvedora en casa para la carne, después revuelta con las especias y ya la paso a la embutidora como un chorizo y saco las medidas de 20 centímetros cada salchicha, comentó.

El currywurst es una salchicha de carne de cerdo con especias, se acompaña con papas a la francesa, catsup y curry.

Y tal como en Alemania, acompaña las currywurst con una buena porción de papas fritas.

UN SAZÓN MUY ESPECIAL

