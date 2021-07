Hermosillo: Jumbo Dogo pesa más de 3 kilos y lleva más de 20 ingredientes

HERMOSILLO.- Un “dogo” de medio metro que lleva 10 salchichas, pesa alrededor de tres kilos y al que se le pueden agregar más de 20 ingredientes, es el que prepara Moisés Martínez Flores, de 48 años, en la colonia Villa de Seris.

Por cuatro décadas la familia Martínez ha preparado los hot dogs en la capital sonorense que han estado en el paladar de famosos, extranjeros y la comunidad en general que, atraídos por el tamaño, llegan a degustarlos a su local.

“Yo empecé con mi papá a los 7 años: Le ayudaba en su carreta en Villa de Seris y el Fovissste. El hot dog costaba 50 centavos; tengo 41 años preparando los ‘dogos’ y hace 30 años innovamos con el ‘dogo’ gigante”, explica Moisés Martínez.

El pan mide 50 centímetros y va cargado de chorizo, tocino, salchichas, cebolla caramelizada, frijoles puercos, lechuga y tomate más los “toppings” que el comensal desee agregar.

“Tenemos más de 20 variedades de hot dogs: De carne asada, boneless, mar y tierra, entre otros, pero el master jumbo, el gigante, es el más pedido en este negocio que es familiar; aquí trabajan mis hijos y sobrinos”, manifiesta el vendedor.

Y aunque parezca imposible, hay comensales que han degustado más de uno de estos “dogos” en una sola “sentada”.

La pandemia los hizo atravesar momentos difíciles, reconoce, pero gracias al trabajo en equipo han logrado permanecer en el gusto del público y adaptarse a la nueva normalidad, al ofrecer sus productos por diversas plataformas.

Vamos a seguir hasta que Dios nos los permita”, expresa, “seguiremos innovando porque me gusta, me gusta la atención al cliente. Esto es mi pasión, es lo que me enseñó hacer mi papá y lo hago de corazón. Esto también les estoy enseñando a mis hijos… es una bonita tradición”.