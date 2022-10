Hermosillo: Consideran peligroso cruce de Solidaridad y Séptima

HERMOSILLO, Sonora.- Como un cruce peligroso consideran que es el bulevar Solidaridad entre la calle Octava y Séptima, en la colonia Palo Verde, porque los carros circulan a exceso velocidad.

Los peatones acostumbran a cruzar a la altura de una parada de camiones que está en el lado Oriente del bulevar Solidaridad y a la altura de un supermercado que está al Poniente, pero la vía no cuenta con marcas o semáforos peatonales.

Yo tengo que ir al bulevar Vildósola y no quiero cruzar con las niñas, prefiero agarrar un camión, luego bajarme allá para agarrar el otro, porque a veces los carros dan vuelta no sabes, y a mí sí me da miedo porque llevo dos niñas”, expuso Liliana Hernández Martín, de 26 años.