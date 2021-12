Hermosillo: Abarrotan centros de vacunación contra Covid-19 en el último día

HERMOSILLO, Sonora.- Decenas de ciudadanos acudieron ayer a los centros de vacunación contra el Covid-19 en Hermosillo para reforzar su protección contra la enfermedad con la tercera dosis de la vacuna.

Uno de los puntos con mayor afluencia durante el último día de la jornada fue el ubicado en el Cobach Villa de Seris, donde en menos de una hora de haber iniciado ya tenían cerca de 500 dosis aplicadas.

Los ciudadanos, todos mayores de 60 años, hicieron filas hasta por más de dos horas para poder ser inmunizados, siendo, según sus palabras, un momento de mucha esperanza saber que ya estarán más protegidos.

Yo estoy muy agradecido con las autoridades; ya la tercera dosis de la vacuna, en menos de un año, eso es muy esperanzador, me dice que no voy a enfermarme, mucho menos a morirme, y me da tranquilidad de poder salir y visitar a mi familia”, expresó Erasmo Solís, de 74 años, quien es originario de la colonia Villa de Seris.