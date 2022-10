Hermosillo | “La fe mueve montañas”: visitan a San Francisco por su día

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de 30 años, Beatriz Elena Sánchez Martínez ha visitado la Iglesia de Santa Lucía para dar gracias a San Francisco de Asís por el milagro que le concedió, cuya imagen sagrada permanece en el templo situado a las faldas del Cerro la Campana.

Ayer martes, 4 de octubre la Iglesia Católica celebró la festividad de San Francisco de Asís, una de las figuras religiosas más representativas y con más seguidores en todo el mundo, al que se le atribuyen varios milagros, además del don que tenía de hablar con los animales.

Beatriz Elena con gran fe le pidió hace 32 años por su hijo, quien estaba por nacer, aunque el panorama médico era desalentador.

Vengo todos los años a pagar manda por mi hijo, que ya tiene 32 años. Se me estaba pasando el parto y ya no me lo daban, y gracias a Dios salió con bien y yo le prometí que si él nacía bien, le iba a poner su hábito y le iba a poner Francisco; de hecho, así se llama: Francisco Alejandro”, dijo.