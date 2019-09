Hermosillenses se quejan de los baches

HERMOSILLO, Sonora.- Al menos 90 de cada 100 hermosillenses aseguran tener algún problema con los baches en las calles de su colonia, destaca una encuesta realizada por EL IMPARCIAL en su página de Facebook; solamente el 10% contestó que no tenía esa problemática.



Además, en los comentarios, se mostraron indignados por este añejo problema en la ciudad de Hermosillo que causa accidentes y desperfectos en sus vehículos.



Luis González escribió un mensaje donde señaló que "está destrozado todo Hermosillo".



Por otro lado, Lizeth Villarruel señaló -en modo sarcástico- que no son baches, que son cráteres y que las calles por donde vive parecen todo terreno.



"Las calles de mi colonia parecen todo terreno ¡tiene cráteres! ¡Jajajaja!", dijo.



Ramon Edgardo Ramos Espinoza pidió con urgencia a las autoridades hacer algo al respecto, pues las vialidades de la colonia Villas del Palmar están hechas pedazos.



Situación en la que coincidió Laura Elena Jiménez Mendoza: "Echas una porquería y fugas de agua en Paseos del Pedrgal por todas partes", además agregó que tienen el problema que no hay luz en las calles: "Totalmente oscuro en Turmalinas, ¡horrible!".



El deterioro de las calles de la zona urbana de Hermosillo es evidente con la proliferación de baches de todos los tamaños que causan molestias y afectaciones a conductores.

BUSCA COMUINA REGRESE INDEMNIZACIÓN POR BACHES

Se analizará la posibilidad de agregar al presupuesto 2020 que regrese el seguro de vivienda e indemnización por daños al caer en baches, informó Célida López Cárdenas.



La alcaldesa de Hermosillo señaló que se buscará incentivar y valorando la posibilidad para tener mejores estímulos para que los ciudadanos paguen su predial de forma cumplida.



"Estamos trabajando en algunos estímulos, los estamos valorando. Creo importante el poder regresar el seguro que tenían las viviendas en la ciudad cuando pagaban el predial pero tendríamos que estimular a que las familias acudan", comentó.



No sin antes buscar el equilibrio económico del Municipio, destacó la funcionaria, y brindar este estímulo solamente a los ciudadanos que contribuyan a tener una mejor ciudad.