Hay tres puntos de conflicto por estacionamiento en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-En el año 2022 fueron remolcados mil 280 vehículos por estacionarse en zonas prohibidas, y es cuando surge la pregunta ¿Hay suficientes espacios para estacionar en los alrededores a poco más de medio millón de vehículos en Hermosillo?

Ramón Manuel Arvizu Quintero, encargado del Ditam, expuso que en la ciudad sí hay estacionamientos, pero el ciudadano prefiere la comodidad, lo más práctico y rápido.

El retiro de vehículos en grúas en Hermosillo ha sido una de las estrategias que ha usado el Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), de la dirección de Tránsito, para recuperar los espacios.

“Obviamente hay un señalamiento, sabemos que estamos mal, pero lo hacemos por esa comodidad de que será rápido, será un momentito y ese momentito en un trámite se puede volver media hora, una hora o más de una hora”.

“Cuando regresa la persona el vehículo ya no está porque entra el reporte en el 911 y nosotros tenemos que aplicar lo que es la multa, no llegó el propietario y tenemos que remolcar el vehículo”, expuso.

Te puede interesar: En 2022 remolcan 1,280 autos mal estacionados en Hermosillo

El retiro de vehículos lo han realizado por toda la ciudad, en la ciclovías en el bulevar Rodríguez, pares viales como Reforma y Monteverde, Reyes, Veracruz y Nayarit, López del Castillo y Olivares, áreas azules en centros comerciales y el INE del bulevar Colosio.

“Hemos tenido vehículos en ciclocarril, la gente muchas veces es por la comodidad de dejar el carro y meterse a unas oficinas o meterse a un comercio, dejar un carro un momento, pero en su momento puede pasar más de media hora”, dijo.

ES DE TODOS LOS DÍAS

En el edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en Calzada Los Ángeles y Colosio es una de las zonas de más movilidad diaria, hay zonas escolares y el edificio que tramita la credencial de elector.

“Hay muchas áreas de movilidad y que la misma gente hace reporte, está el área de San Bernardino y Colosio que tenemos donde tramitas el INE y que también hay gente que se estaciona en las esquinas y obstruye el área peatonal”, dijo Ramón Manuel Arvizu.

En un recorrido que realizó esta Casa Editorial por este sector del INE se observaron alrededor de 20 cajones para estacionamiento públicos alrededor del edificio, lo que provocó que vehículos quedaran encerrados por otros carros que realizaban algún trámite.

Juan Carlos Téllez, taxista, comentó que es difícil encontrar un cajón libre para estacionarse en la zona y alrededor no hay estacionamiento particular, el más cercano sería los espacios en la Plaza Andenes.

“Es muy difícil encontrar estacionamientos aquí, la verdad no he visto estacionamientos, es bastante conflictivo”, comentó.

VECINOS BATALLAN

Ramón Manuel Arvizu, encargado del Ditam de la dirección de Tránsito, expuso que en el sector del Centenario es un lugar atendido con frecuencia porque los vecinos reportan obstrucción de entrada a sus domicilios.

Hay reportes por obstrucción de ciclocarril en el bulevar Hidalgo que va desde Comonfort hasta el bulevar Reforma y en el mismo tramo pero en Serna los reportes son por vehículos arriba de banqueta.

“En el Centro de gobierno también hay muchos reportes, ahí también hay muchas áreas azules, hemos retirado algunos vehículos que están ahí en Comonfort y Río Sonora y los hidrantes que están ahí”, dijo.

En la zona del Centro de Gobierno abundan los estacionamientos y sí hay espacios, algunos cobran 20 pesos la hora por estar a 100 metros de la avenida Cultura y otros 50 pesos la hora por estar frente a los edificios.

PROBLEMÁTICO

Sin embargo, hay otros espacios que no están en el radar de las autoridades y tienen un gran problema de estacionamiento de vehículos como es el área del IMSS General de Zona 14.

“Sí hay espacios, el detalle es encontrar un espacio, pero de que hay espacios, hay espacios, pero no son suficientes, sí hacen falta. Aquí en nuestra área de taxis batallamos mucho con la gente porque vienen y nos invaden, las áreas rojas, las de minusválidos, la entrada de las ambulancias”, expuso Guillermo Chang López, taxista.

Es decir, en la ciudad se han desarrollado grandes edificios de atención pública sin estacionamiento al público y sin conectividad.

FALTA TRANSPORTE PÚBLICO

Hugo Moreno Freidig, arquitecto urbanista, especialista en movilidad e integrante del colectivo “Bukis a la calle”, explica que el problema no radica en el número de cajones para vehículos, sino en la falta de transporte público que acerque a los puntos donde el ciudadano tiene necesidad de acudir.

“Los estacionamientos es parte de este círculo vicioso en el cual se está promoviendo que la única forma viable de moverse es andar en carro, porque estamos obligando a poner estacionamiento para que la gente vaya en carro”.

“Pero no se está obligando a poner transporte público cerca, ni paradas de transporte que sean accesibles, ni horarios de transporte que sean confiables, en teoría sí, pero tampoco se obliga a poner banquetas”, dijo.

Un ejemplo de esto es la priorización de cajones para vehículos con parquímetros en el área del Centro de gobierno, esto promueve el uso de carros y no se invierte en banquetas.

“La gente no necesita estacionarse necesita llegar a su destino, ¿cómo le hacemos para que pueda llegar a su destino? incluso sino tiene carro porque recordar que es un edificio público donde la gran mayoría de las personas no tienen carros, en especial en edificios de salud pública”, mencionó.

Te puede interesar: Parquímetros Virtuales en Hermosillo: Comerciantes y restauranteros del Centro quieren tener más información

En una ciudad como Hermosillo en lugar de invertir en estacionamientos, explicó, que es mejor que realicen obras como banquetas, ciclovías y transporte público en las zonas confluencia como son: Parques industriales, supermercados, INE, hospitales y mercados.

“Mientras en esos edificios públicos no se distribuya tanto las líneas como la frecuencia de unidades necesarias para que la población pueda llegar, pues la gente necesita moverse y si el transporte público no es bueno, si no hay banqueta, no hay ciclovías te obligan a moverte en carros”, señaló.

Para ayudar en la movilidad vehicular en la capital sonorense el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (Implan) anunció en este año la creación de parquímetros virtuales, en los cuales esperan que los conductores estén menos tiempo estacionados y haya más cajones disponibles.