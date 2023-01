Parquímetros Virtuales en Hermosillo: Comerciantes y restauranteros del Centro quieren tener más información

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes y restauranteros del primer cuadro de la ciudad dicen no tener información de cómo van a funcionar los parquímetros virtuales, anunciados por el Ayuntamiento de Hermosillo, ni si van a tener un beneficio.

La mayoría consideró que debe haber más información sobre este tema, para que a todos les quede claro su funcionamiento y utilidad.

A mí nadie me informó nada, ni se han acercado conmigo”, afirmó Alfonso Martínez, trabajador de la Central de Carnes Sonora, ubicada frente al Centro de Gobierno.

“Sólo vemos que están delimitando espacios”, dijo, “y el personal del Ayuntamiento pasa para un lado y luego para otro, pero no sé el movimiento, la verdad”.

“En mi caso sí me puede afectar porque aquí enfrente llegan clientes que se paran y recogen, o llegan proveedores que se detienen, y ya con multas y todo eso no sé cómo vaya a estar”, expresó.

QUERÍA MÁS INFORMACIÓN

Y aunque los Parquímetros Virtuales ya son un hecho, algunos señalaron que nadie se acercó a ellos para pedir su opinión, sino que se enteraron una vez que se aprobó y comenzaron a preparar los cajones de estacionamiento.

“Ahora vino un muchacho representante del Ayuntamiento, o eso dijo él, porque no tenía gafete ni nada. Me dijo que la idea era poner Parquímetros Virtuales y que si estaba de acuerdo o no, pero no me dijo ni cómo funcionan, ni nada.

“Estaba ocupada y le dije que me esperara, pero nomás se fue”, contó.

A mí lo que me preocupa saber es cuándo van a iniciar, porque yo estacioné mi carro sobre la Galeana, y no sé cómo funciona, cómo se paga, ni que hago si trabajo aquí”, comentó angustiada una trabajadora del comedor Antojería La Cultura.

COMISIONES DE UN 10%

Al respecto, la autoridad informó que los comercios que se sumen al proyecto, como un espacio para el pago de parquímetros, podrán cobrar una comisión, que puede ser hasta de un 10%.

El resto del recurso se utilizará para obras de restauración en Hermosillo, como arreglo de banquetas, calles o instalaciones públicas.

Los establecimientos que se sumen se les estará dando una comisión, un porcentaje para que haya una motivación”, comentó José Carrillo Atondo, titular del Instituto Municipal de Planeación.

“Se habla de posiblemente un 10% para las empresas o comercios autorizados”, indicó.

“Todo lo que ingrese va a estar transparentado por la aplicación, y puede el público ver cuánto se está recaudando por los parquímetros”, dijo.