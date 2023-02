Fugas y cobros elevados, las mayores quejas de Agua de Hermosillo: Unión de Usuarios

Las fugas de agua, drenajes tapados y la facturación del consumo que no corresponde a la realidad son los problemas de los que más se quejan los usuarios del servicio de Agua de Hermosillo.

Aunque las fallas más recurrentes durante el verano son por la falta de agua, principalmente en el Norte y Norponiente de la ciudad, recientemente se han incrementado los reportes por fugas de agua potable y drenaje que son entre 10 y 20 semanales, señaló Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios.

En estas últimas semanas ha sido muy notorio el reporte de los usuarios por fugas de agua y también los drenajes tapados. Son los más recurrentes en la Unión de Usuarios”, dijo.

Peinado Luna explicó que también las fallas en el abasto de agua en los hogares se han presentado en invierno.

La semana pasada hubo usuarios en la colonia Solidaridad y Fraccionamiento Natura no tienen agua de 08:00 de la mañana a las 18:00 horas, en el invierno también está la situación y es el tema más delicado, la ausencia de agua en horas prolongadas”, dijo.

Eso, agregó, genera un disgusto en los ciudadanos al ver que el recibo llega de forma mensual y puntualmente con un supuesto consumo cuando en los hogares no se proporcionó el servicio durante horas.

“Son facturas que ni siquiera son realidad y estimadas que no corresponde y que no responde esta estimación a la realidad del hogar, ya que la mayoría de las personas en sus hogares van a trabajar y los muchachos a sus actividades, en donde en un gran número de horas no hay consumo”, mencionó.

Peinado Luna explicó que al igual que el consumo de energía eléctrica, mientras más agua de consumo más caro es el metro cúbico que se utiliza en el servicio y por ello es la importancia del medidor y el cuidado del agua en el hogar.

RECLAMOS

Principales quejas de usuarios contra Aguah.

Falta del líquido

Fallas en el abasto

Fugas

Drenajes tapados

Cobros que no corresponden

Fuente: Unión de Usuarios