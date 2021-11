¿Flores caras y escasas?, Conozca la razón

HERMOSILLO, Sonora.- Por condiciones climatológicas adversas, la disminución de la siembra, y los altos costos de los productos florales, florerías y viveros vieron afectadas su venta de cempasúchil y producción de nochebuena durante este año.

Nos fue más o menos en la venta de este año, porque está muy cara ahora la flor”, manifestó José Altamirano, quien vende flores fuera del panteón Yáñez.

“Yo por ejemplo la compro en el Mercado Madero, y si hace dos años agarraba el kilo en 20 pesos, este año se fue hasta 80”, manifestó.

“Según nos dicen que porque no sabían si iban a abrir o no y sembraron poquita, entonces la que sembraron la vendieron muy caro, si a eso lo sumamos que ahora el Ayuntamiento cobró casi 500 pesos el permiso por día, la verdad es que no salió, apenas sacamos lo invertido”, agregó.

Te puede interesar: Alfombras de cempasúchil adornan los campo de Ímuris

Una situación parecida a la de José es lo que han padecido durante todo el año los propietarios y trabajadores de viveros en la localidad, como el Vivero Jazmín, que se encuentra ubicado en el cruce de Solidaridad y Luis Encinas, el cual vio afectada su venta por la mala cosecha y altos costos de traslado.

Todo ha subido mucho y eso sí nos afecta, porque nosotros ¿cómo le explicamos al cliente que si el año pasado compró su nochebuena a 100 pesos o 120, ahora esta a 140? ya no quieren llevársela, o no nos compran, pero apenas así le sacamos”, explicó José Juan de la Cruz, uno de los trabajadores del lugar.

“El clima también tiene que ver, porque hubo huracanes, para nuestra tierra, mucha lluvia, y se ahoga la tierra, no germina la semilla y eso afecta los costos, porque producimos menos”, agregó.

“Con las macetas, nosotros que somos artesanos, nos subieron mucho la resina con la que se hace”, indicó, “también la semilla ahora está muy cara y aunque cosechamos en Atlacomulco, Estado de México, traerla hasta acá ya nos sale muy caro, porque subió mucho el diesel y las casetas”.