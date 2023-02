Falta transparencia a Agua de Hermosillo, aseguran regidores

La falta de transparencia en la forma en que se aplican los créditos que han sido autorizados y entregados a Agua de Hermosillo en los últimos meses, señalaron regidores de la oposición, quienes aseguran que han solicitado información y no se les ha brindado.

En julio del año pasado el Cabildo en pleno autorizó el otorgamiento de uno o varios apoyos financieros temporales por 140 millones de pesos, dinero que, según las autoridades, serían para infraestructura hidráulica y el pago de aguinaldos; en diciembre pasado se aprobó otro subsidio por 21 millones de pesos para gasto operativo.

Yo he estado votando en contra de los créditos, y he sido crítico en los usos de los recursos, porque creo que es importante darle voz a la ciudadanía y si en la toma de decisiones no se pone en el centro a ellos, no estamos tomando las decisiones correctas”, indicó René Eduardo García Rojo, regidor del Partido del Trabajo.

Sobre si se les ha brindado información del destino de los créditos y préstamos autorizados por Cabildo, el edil respondió que hasta ahora no ha habido claridad al respecto.

Aun así, el petista afirmó que se han mantenido, como oposición, en comunicación constante con el director de la dependencia para solicitar información de a qué áreas se han destinado estos créditos, y qué utilidad han tenido.

ES UN PARÁSITO, DICE

Para la regidora de Morena, María Eduwiges Espinoza Tapia, el organismo se ha convertido en un “parásito” del Ayuntamiento, pues es manejado como una empresa y no como un servicio para la ciudadanía.

“El problema con ellos es que no hay transparencia en la forma de aplicar el presupuesto que se les ha generado, y dos, el argumento que dan, y que no tiene validez, es que no hay dinero, y que están en bancarrota, pero no habrá presupuesto que alcance si no lo saben administrar”, indicó.

“Un ejemplo, es la necesidad que se tiene de comprar medidores”, dijo, “estuvimos viendo lo de micro-medición y valorando los precios, pero cuando vimos su presupuesto, exceden dos o tres veces el costo real que tienen, y eso se lo aplican a la ciudadanía...”, añadió.

La regidora recordó que en diciembre pasado se le autorizó un recurso que salió de las arcas del Municipio:

“Fueron algunos millones, no recuerdo exactamente la cifra”, dijo, “pero salieron de las arcas del Municipio sin necesidad de que sea regresado ese dinero”.