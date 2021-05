Elecciones Hermosillo: "Protegeremos a la niñez hermosillense para rescatar su destino", David Figueroa

HERMOSILLO.- Al narrar la cruel respuesta de un grupo de niños en el Poblado Miguel Alemán que compartieron su deseo de ser ‘sicarios’, el candidato de Movimiento Ciudadano, David Figueroa Ortega, señaló que es imperante trabajar como Gobierno y como sociedad con la niñez de Hermosillo.

“No es posible que los niños y jóvenes de esta gran capital no tengan esperanza y entreguen así su futuro; no es posible que tengan como ejemplo al crimen organizado, es una realidad que lastima y lacera el corazón de cualquier sociedad”, dijo.

Primero lo primero y no puede haber proyecto, no puede haber estrategia ni desarrollo si no ponemos atención a lo más valioso que tenemos, nuestros hijos", continuó, "como adultos no podemos taparnos los ojos y los oídos, tenemos que entender que algo está mal, que algo se está haciendo mal para que los podamos perder de esta manera".