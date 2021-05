Elecciones Hermosillo 2021: "El sello de mi Gobierno serán las mujeres", David Figueroa

Seré un aliado auténtico de las mujeres, empezando con un Gobierno paritario y si es posible más mujeres que hombres; no por cumplir el requisito, sino porque soy un convencido de su capacidad, su fuerza, su sensibilidad y sus virtudes en la función pública, destacó David Figueroa Ortega.

Quiero ser un aliado de ustedes y que me vean como un aliado auténtico, no un aliado que hoy vengo y me paro frente a ustedes y pasando la elección no me vuelven a escuchar”.