Elecciones Hermosillo 2021: Asegura Figueroa que tendrá “el Gobierno más ciudadano”

HERMOSILLO, Sonora.- David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Hermosillo, dijo que cada día fortalece los lazos con hermosillenses, con quienes hará de su Gobierno el más ciudadano que haya habido en la historia del municipio.

En sus recorridos por las calles, plazas, mercados municipales, colonias y centros públicos, Figueroa expresó que construye relaciones que a partir de septiembre próximo serán su principal base en la toma de decisiones.

La gente no se equivoca, en lo único que nos podemos equivocar es en dejar de ir a votar por no tener en qué o en quién creer y ese es el trabajo que estamos haciendo con ahínco; demostrando que sí hay una opción distinta, que queremos trabajar con ellos, que ni un solo día de mi administración me verán sentado, ignorando sus problemas o haciendo oídos sordos”, dijo.