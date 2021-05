Elecciones Hermosillo 2021: "Apoyaré a madres solteras y madres trabajadoras", David Figueroa

Como Ejecutivo también seré un gestor de los hermosillenses ante las autoridades competentes en temas fundamentales como el respaldo a madres solteras y madres trabajadoras, señaló el candidato de Movimiento Ciudadano, David Figueroa Ortega.

El aspirante a la alcaldía de Hermosillo destacó que habrá asuntos que no están dentro del ámbito y facultades del Ayuntamiento, pero eso no será excusa para voltear a otro lado y no encabezar las luchas que sea necesario encabezar, pues no atenderlas implica consecuencias en el ámbito municipal, como es el caso de la falta de guarderías que fueron retiradas por la actual administración federal.

Mencionó que de hecho dos de los ciudadanos que integran su planilla, ganaron en sus distritos por estas causas: José Félix Cárdenas busca restaurar las guarderías infantiles en el Poblado Miguel Alemán; y Tania Nayeli Alcantar Moreno, quiere ser un respaldo para madres solteras.

Es lastimoso ver a los niños cómo se quedan solos porque sus madres tienen que salir a trabajar y no hay un gobierno que voltee a ver esta situación. Las mamás te dicen con tristeza: no hay guarderías, veo a mi hijo o lo dejo para darle de comer… y la mamá tiene que optar mayoritariamente por ir a trabajar”, comentó, lo que ha ocasiona una situación literal de abandono en que vive la niñez en el Poblado Miguel Alemán.

Figueroa recordó la crudeza con que vivió esta problemática durante los recorridos para la integración de su planilla a través de lo “Círculos Ciudadanos” en el mes de febrero y marzo:

Hay mamá, pero no hay papá en cientos de hogares en el Poblado Miguel Alemán, refirió la maestra de secundaria María Guadalupe en aquellos encuentros hace dos meses, quien preocupada por sus alumnos compartió que niños y jóvenes están creciendo en total abandono en esa comunidad.