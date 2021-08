Economía en Hermosillo: Vendedores se benefician en jornadas de vacunación antiCovid

HERMOSILLO.- Vendedores ambulantes en Hermosillo esperan con ansias las jornadas de vacunación contra el Covid-19 que se realizan en la ciudad, pues señalan que han sido una excelente oportunidad para poder reactivar su economía.

“Desde la primera vez que hubo jornada me puse a vender. Primero me fui al Cobach Villa de Seris, y ahora que ponen el gimnasio Ana Gabriela me vengo para acá, porque me queda más cerca de la casa”, explicó Pedro López Gómez, quien vende aguas frescas.

“Esto (las jornadas de vacunación) ha sido muy bueno para mí, porque sacó el doble o triple de venta que un día normal, más ahora que desde la pandemia, la verdad se ha puesto muy difícil”, expresó el hombre.

En un día normal, puedo andar rozando los mil pesos, si bien me va, en las jornadas a veces vendo 2 mil o más, y es con lo que salgo adelante toda la semana”.

Pedro explicó que antes de que iniciará la contingencia en Sonora, él se dedicaba a vender aguas frescas afuera de las escuelas primarias, tanto en el turno matutino, como vespertino.

Una vez que las clases se detuvieron le fue muy difícil encontrar un punto para vender, ya que el Centro de Gobierno, o ciertas plazas más céntricas tenían muchos otros vendedores, y no obtenía la ganancia suficiente.

Pedro López Gómez, vendedor de aguas frescas

FOTO: TEODORO BORBÓN

Victoria una de las vendedoras comentó que intentó obtener apoyo del gobierno cuando las ventas comenzaron a disminuir debido a la pandemia.

Yo quise solicitar un apoyo del gobierno y me pedían requisitos como que estuviera registrado en hacienda, que la tabla nutrimental de mis productos, que el registro sanitario, y no se puede, la verdad que me fue imposible”, concluyó Victoria.