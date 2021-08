Covid en Sonora: Aplican más de 2 mil 400 dosis de AstraZeneca en Unison a personas de 40 a 49 años

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 2 mil 400 dosis de AstraZeneca fueron aplicadas a personas de 40 a 49 años de edad durante las primeras 5 horas de jornada, en el punto de vacunación ubicado en el Centro de Artes de la Universidad de Sonora.

Una de las encargadas del área de Bienestar en el lugar, explicó que fue poco después de las 7:00 horas que inició la jornada, y para el corte de medio día fueron requeridas mil dosis más, ya que se habían acabado las primeras 2 mil 400.

"La afluencia ha estado bien, constante. En estos momentos no tenemos el corte total de cuantas vacunas se han colocado, pero sé que han sido más de 2 mil 400, porque el personal médico mando pedir mil más", expresó la funcionaria.

Atención fue rápida, resaltan asistentes

Las personas que acudieron al centro señalaron haber recibido el biológico bastante rápido y sin largas filas de espera, gracias al trabajo de todos los enfermeros y médicos del lugar.

Algunos aceptaron tener miedo por todas las noticias que hay en redes y medios sobre la vacuna, pero aun así prefirieron completar el esquema, ante el riesgo de enfermarse de Covid-19.

"La verdad si da miedo, yo no sabía si venir, porque ve uno en Facebook y en las noticias que nomas la Pfizer es buena, que la AstraZeneca da trombosis, que no protege, pero ya mi esposa me dijo que viniera, que no me arriesgara, y me vine con ella", contó Raúl Encinas, de 49 años.

Vacunación en Unison a personas de 40 a 49 años.

"Un hermano mío ya tuvo Covid y si se vio malo, gracias a Dios todo en casa, pero con oxígeno y si la batalló, duro mucho con la tos y agitado, entonces para que arriesgarse", concluyó.

En el lugar, podía verse una fila de personas que llegaba hasta el estacionamiento del edificio, muchos de ellos usando papeles o bolsos para poder resguardarse del sol, y de las altas temperaturas en Hermosillo.