ENTREVISTA: Asegura Célida López que cuenta con pruebas de que ganó la elección

HERMOSILLO.- Tras dar a conocer los resultados del Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP), Célida López Cárdenas, candidata a la alcaldía de Hermosillo por Morena manifestó que cuenta con los argumentos y pruebas suficientes para resultar ganadora en un proceso jurídico que se llevará a cabo en los siguientes días.

Soy una mujer seria, profesional, franca. no me atrevería a decir algo que yo no viera que tiene fundamento legal porque para mí lo más importante es respetar la voluntad del pueblo de Hermosillo y ahorita en esta circunstancia, la única realidad que tenemos es que no hay un ganador, no se puede decir que hay un ganador”, expresó.

López Cárdenas resaltó que no es posible dar a conocer a un ganador de la elección de la alcaldía de Hermosillo, debido a las inconsistencias como la falta contabilidad de casillas, en donde hay más de 200 paquetes electorales que no cuentan con un acta visible.

Ante dicha situación, la candidata aseveró que se cuenta con los elementos suficientes para advertir que el triunfo y tener la confianza plena de que se logrará determinar en el actual proceso electoral la victoria de Morena también en Hermosillo, como se demostró en el resto del Estado.

Aquí la entrevista:

¿Cómo vio la jornada electoral del pasado domingo?

-El domingo pasado vivimos una jornada electoral histórica para Sonora, estamos muy contentos del resultado. Morena arrasó en todo el Estado, ganamos la gubernatura del Estado que es algo que a nosotros como integrantes del Movimiento Regeneración Nacional significa una verdadera regeneración de la clase política en Sonora, es un honor acompañar a Alfonso Durazo. También felicitar a todos los alcaldes que ganaron en Sonora todas las alcaldías con más de 100 mil habitantes se ganó contundentemente. Las diputaciones federales, las diputaciones locales ganamos 18 y están en reconteo tres... la elección de Hermosillo se va a definir en los tribunales

¿Por qué dijo ayer que Morena había ganado en Hermosillo?, ¿qué información tiene?

-No tenemos una certeza de cuántos votos están en los paquetes, por eso es importante el reconteo porque un acta pudo haber sido manipulada y pueden estar escribiendo “equis” número. Esas son las inconsistencias que tenemos y que pueden tener una sumatoria total de cuantos votos, pero cuando empiezas a ver lo que le asignaron a cada partido es una cantidad superior o inferior. Entonces realmente con cuántos votos vamos a terminar arriba, es algo que vamos a conocer terminando el proceso electoral de reconteo porque también hay casillas que se deben de impugnar y se tienen que pedir la nulidad total de algunas casillas en donde evidentemente hay falsificación de firmas de funcionarios de casilla, en donde no corresponden las firmas iniciales con las últimas, en donde finalmente todas es tas irregularidades se deben de hacer valer. Uno de los datos que llama mucho la atención es que tenemos nosotros más de seis mil votos nulos, esos seis mil votos nulos, si recuperamos seis votos por casilla le damos la vuelta a la elección. Falta todavía contabilizar más de 40 mil votos que están ahí y, es por eso que nosotros advertimos, la necesidad y la urgencia de hacer el conteo de las casillas y tenemos el derecho constitucional de pedir este reconteo. Todo lo que estamos pidiendo es estrictamente legal, estamos llevando a cabo un proceso legitimo, para mí lo más importante es que la ciudad de Hermosillo tenga la tranquilidad de que se va a respetar el voto popular.

En las casillas instaladas en Hermosillo, ¿Morena tuvo representantes, les advirtieron de irregularidades?

-Sí, en muchas casillas también se quedaron sin funcionarios. El representante de casilla no puede llenar un acta, la deben de hacer los funcionarios de casilla y hubo muchísima manipulación de los funcionarios de casilla.

¿Contempla acciones legales, judicializar la elección de la presidencia municipal de Hermosillo?

Estoy convencida que esto se va a definir en los tribunales, tenemos suficientes elementos para impugnar muchas casillas, así como estoy consciente que también lo van a hacer. Esto se convierte, a partir de hoy en un tema jurídico-electoral. Y esto es lo que vamos a enfrentar en las próximas semanas. También hay que recordar que el fallo de un tribunal se puede dar un día o dos días antes del cambio de una administración a otra, es decir, puede llegar septiembre y nosotros podemos seguir en los tribunales.

¿Reconocerá el triunfo si el cómputo de actas no le favorece a usted?

-Yo tengo la madurez política de enfrentar una derrota, no tengo ningún problema en hacerlo, lo que no quiero y lo que no puedo permitir que la gente de Hermosillo, gente que confió en nosotros no vea que nosotros no estamos defendiendo su voto. Nosotros advertimos que ganamos la elección de Hermosillo porque así lo demuestran nuestras encuestas de salidas porque la tendencia de la revisión de las actas es de una constante irregularidad tras otra... estamos convencidos de que Morena ganó la elección en Hermosillo y la vamos a defender.

¿Cómo afecta este proceso que está por iniciar al de Alfonso Durazo y el resto de las candidaturas de Hermosillo?

-Son procesos completamente distintos, incluso en muchos distritos locales en los cuales hoy inicia el reconteo hay realidades distintas. Cada una de las elecciones en los diferentes cargos de elección popular tenemos las propias actas, son distintas, tienen un destino diferente. De ninguna manera se afecta.

¿Cuándo concluye su licencia y planea regresar a la alcaldía?

Este viernes, yo regreso a presidencia municipal en sesión de Cabildo a volver a trabajar como siempre lo he hecho incansablemente, a asumir mis funciones constitucionales y desde esa trinchera, vamos a estar llevando a cabo la defensa de nuestra elección.

¿Cuáles son los proyectos que se tienen a futuro una vez que regrese?

Una vez que regrese a la alcadía tenemos muchísimo trabajo que hacer. Vamos a retomar toda la obra pública que se tiene que licitar durante estos meses, ya que estuvo llegando recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recurso federal de otros fondos que no se pueden ejercer hasta que pasa el proceso electoral.

¿Habrá cambios en el gabinete?

-En este proceso hay muchos funcionarios que estuvieron en licencia, que pidieron vacaciones, que renunciaron.